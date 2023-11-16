Karşıyaka Belediyesi işitme engellilere vegan mutfak atölyesi düzenledi

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği'nin 'Sağır Şefler Dünya Mutfağını Öğreniyor' projesi kapsamında işitme engelli bireyleri ağırladı. Yazar Derya Manav'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen vegan mutfak ve sağlıklı beslenme atölye çalışması, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Türkiye'de ve dünyada vegan beslenme felsefesini benimseyen insan sayısı arttıkça bu alanda çalışmalar yapmış, deneyim kazanmış şeflere olan ihtiyaç da artıyor. Konuk ettiğimiz katılımcılar kazandıkları tecrübe ile vegan mutfağın ihtiyacına karşılık verecekler" dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplum hayatının daha erişilebilir olmasına katkı sunan Karşıyaka Belediyesi, Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği'nin katkılarıyla işitme engelli bireyler için vegan mutfak ve sağlıklı beslenme atölyesi düzenledi. 'Sağır Şefler Dünya Mutfağını Öğreniyor' projesi kapsamında Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyeye işitme engelli bireyler katılarak vegan mutfağını deneyimledi.

ATÖLYEYE YOĞUN KATILIM

Atölye, Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği proje koordinatörlerinden Esra Yıldız'ın moderatörlüğünde ve gastronomi alanında dünyanın en prestijli ödülü kabul edilen Gourmand World Cookbook Awards'de (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) vegan kategorisinde dördüncü olarak önemli bir başarıya imza atan yazar Derya Manav'ın eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Engelli bireylerin mesleki hayatta görünürlüklerini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen atölye çalışması büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Milli sporcuların da katılımcı olarak yer aldığı atölyeye çok sayıda sivil toplum kuruluşu da katkı sundu. Esra Yıldız, birçok ülkenin de paydaşı olduğu proje kapsamında vegan mutfak alanında kendini geliştirmek isteyen işitme engellilere yönelik bir platform hazırlanacağını ve çeşitli çalışmaların da devam edeceğini belirtti.

TUGAY: "DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplumsal hayatın daha erişilebilir olması için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'miz gastronomi alanında dezavantajları ortadan kaldıracak önemli projeler gerçekleştirdiğimiz bir merkez oldu. Yıl boyunca çeşitli projelerle destek çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İşitme engelli şeflerimizi konuk ettiğimiz projede gittikçe daha fazla ilgi duyulan vegan mutfağını deneyimledik. Türkiye'de ve dünyada vegan beslenme felsefesini benimseyen insan sayısı arttıkça bu alanda çalışmalar yapmış, deneyim kazanmış şeflere olan ihtiyaç da artıyor. Konuk ettiğimiz katılımcılar kazandıkları tecrübe ile vegan mutfağın ihtiyacına karşılık verecekler. Böylece dezavantajlı bireylerin toplumsal hayatta görünürlüğünü artırma çalışmalarına destek sunmuş oluyoruz. Karşıyaka'mızda örnek çalışmalar gerçekleştirmeye ve toplumsal hayatın gelişimine destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.