Tezgahlar İran karpuzlarıyla doldu! Fiyatını öğrenen vatandaşlar sessizce uzaklaştı

İstanbul'da İran karpuzları tezgahlarda yerini aldı. Karpuzun kilosu 20 liradan başlayıp 35 liraya kadar çıkıyor. Bayrampaşa'da karpuzun dilimini 51 liraya sattığını ifade eden bir pazar esnafı, "Dilim daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden karpuz, tezgahlarda yerini almaya başladı. Bayrampaşa'da bulunan bir pazarda karpuzun kilosu 35 liradan satılıyor. Pazarcı esnafı karpuzu dilimleyerek, müşterilerine satıyor. Ortalama bir buçuk kiloyu bulan bir dilim karpuzun fiyatı ise 51 lira.

VATANDAŞLAR FİYATLARI YÜKSEK BULDU

Beykoz'daki bir manavda ise karpuzun kilosu 20 lira. Yol üzerinde kendine ait tezgahında satış yapanlar ise karpuzun kilosunu 30 liradan satıyor. Vatandaşlar fiyatları yüksek bulduğunu belirtiyor.

"DİLİMİNİ 51 LİRAYA SATIYORUZ, DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Bayrampaşa'da pazar esnafı olan Hilmi Ekinci, 'Karpuzun kilosu 35 lira. Sabah tezgahıma 4 karpuz getirdim. Ramazan ayından dolayı fazla satılmıyor. Bugün 50 kilo karpuz geldi, tane ile 4 karpuz ile tezgahı açtım ama parça halinde satıyorum. Karpuzun dilimini 1 buçuk kiloya denk gelecek şekilde kesip 51 liraya satıyoruz. Dilim daha çok tercih ediliyor" dedi.

"KİLO FİYATI 20 LİRA"

Beykoz'da manav işleten Şevket Okur ise, 'Karpuz bize 3 gün önce geldi. Kilo fiyatı 20 lira. Şu an piyasada kilo fiyatı 25-30 lira arasında değişiyor. Günlük 20 tane geliyor, 10 tane satabiliyorum, talep var" şeklinde konuştu.

"ADANA KARPUZU 40 GÜN SONRA GELECEK"

Bayrampaşa'da yol üzerinde kendine ait tezgahta satış yapan Remzi Emeç ise "Bu yıl karpuzu İran'dan getirdik. Dışarda fiyatlar daha pahalı. Adana karpuzu yaklaşık 40 gün sonra gelecek. Şu an karpuzun kilosu 30 lira. Geçen sene 20 liradan açılış yapmıştık, karpuz bol gelirse fiyatlar düşecektir" diye konuştu.

"FİYATI PAHALI AMA ÇOK GÜZEL"

Müşteri, Hikmet Kaya, 'Geçen gün buradan bir karpuz aldım, fiyatı pahalı ama çok güzel çıktı, o yüzden tekrar gelip aldım. İran'dan geldiğini söylediler, biz de misafirlerimize ikram ediyoruz" ifadesini kulandı. Abdullah Delen ise, 'Biraz pahalı ama ilk kez çıktığı için aldık. İftardan sonra yemek için aldık" dedi.