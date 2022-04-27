Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu

TORUL, GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de karların ani erimesi sonrası su seviyesi yükselen Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle çevredeki mezarlıklar su altında kaldı.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, karların ani ve hızlı erimesi, taşkınlara yol açıyor. Vauk Dağı'ndan doğup Karadeniz'e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı'nda su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki mezarlıklar taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalle halkı, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

Bayram öncesi mezarlıkların görüntüsüyle üzüldüklerini söyleyen Gülay Bostanoğlu da, "Bazı mezarımlarımız su altında kalması hoş bir görüntü değil. Bayram ziyaretine gelecek olanlar da hoş karşılaşmayacaklar" dedi.