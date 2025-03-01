Karın esir aldığı ilimiz! Elinde kürekle saatlerce park ettiği arabasını aradı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulmecid Yıldız, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bahçesine park ettiği aracını bulabilmek için saatlerce karla mücadele etti.

Köyde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaşması sonucu, Yıldız'ın arabası tamamen karla kaplandı. Saatler süren çabaların ardından Yıldız, kürekle karı temizleyerek aracını karın altından çıkarmayı başardı.

EVLERİNİN ÇATILARI ÇÖKÜYOR

Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle köydeki yaşam zorlaşırken, bazı evlerin çatılarının çöktüğünü araç sahiplerinin araçlarını bulabilmek için büyük çaba harcadığı söyledi.

"KÖYDE BAYA SIKINTIDAYIZ"

Yıldız, "Hemen hemen 2,5 metre kar var. Evlerin çatılarını temizliyoruz. Köyde baya sıkıntıdayız. Köyde yaşayan çoğu insan kışın çarşıya iniyor. Bizim gibi kalanlar ise büyük zorluklar çekiyor" dedi.

1997'DEN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Artvin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 26 Şubat'ta 44 santimetre ölçülen kar kalınlığı, 27 Şubat'ta 104 santimetreye ulaştı. Verilere göre, şehirde en fazla kar kalınlığı 1997'nin şubat ayında 132 santimetre ölçüldü.

OKULLAR 1 HAFTADIR TATİL

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar 7 gün süreyle tatil edildi. Eğitim-öğretimin, hava koşullarının elverişli olması halinde önümüzdeki pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.