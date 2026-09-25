Karayolları bültenine göre birçok yolda çalışma var, sürücüler yavaşlamalı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım, Niğde yönünden sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 16-18. kilometrelerindeki şev destekleme çalışması sebebiyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometreleri Ordu Şehir Hastanesi Kavşağı, Ulaş-Gürün Ayrımı-Kangal yolunun 10-19.kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama ve Diyarbakır-Mardin yolunun 18-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 50-51. kilometreleri Kurudere mevkisindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Keşap Ayrımı-Dereli yolunun 9-22.kilometrelerindeki Duroğlu, Iklıkçı, Çalca, Taşlıca ve Dereli tünelleri elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ettiriliyor.

Kaynak: AA