Karatay Belediyesi Acıdort Mahallesinde Sosyal Tesis ve Lojman Açılışı Yaptı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Acıdort Mahallesinde iki ayrı noktaya kazandırdığı ve iş yerleri ile muhtarlık ofisine oluşan sosyal tesis ve lojman binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karatay'ın ihtiyaçları doğrultusunda eğitimden kültüre, sosyal donatılara, spordan çevreye kadar her alanda birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, ilçede yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi tarafından Acıdort Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve işyerleri ve muhtarlık ofisinden oluşan sosyal tesis ile lojman binasının açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu yatırımların açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak 32 mahallede de ihtiyaç duyulan her yatırım ile hizmeti hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarına vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, "Merkeze uzak 32 mahallemiz var ve tüm bu mahallelerimizde neye ihtiyaç varsa bunları bugüne kadar bir bir hayata geçirmeye gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. Hamdolsun bir hayli bereketli 4,5 yıllık bir süreç geçirdik. Mahallelerimizin altyapısı başta olmak üzere asfalt, sathi kaplama, parke yol, bordür, tretuvar, parklar, sosyal tesisler ve daha birçok hizmeti hemşehrilerimizle buluşturduk buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de yine Acıdort Mahallemizde yapımını tamamladığımız sosyal tesis ve lojman binamızı açıyoruz. Tesisimizde muhtarlık ofisimiz, fırınımız, marketimiz ve lojmanımız bulunuyor. Bu projemizi tüm mahallelerimizde hayata geçirmeye ve bu mahallelerimizi birer alt merkez olarak inşa etmeye gayret ediyoruz. Mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimiz, ciddi önemde üretim yapıyorlar. Hem Karatayımızın hem Konyamızın hem de ülkemizin üretimine, ekonomisine ve istihdamına katkılar sağlıyorlar. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bunun öneminin farkında olarak bizler de bizim dönemimizde hamdolsun merkeze uzak mahallelerimizde ulaşıma yönelik ciddi bir çalışması yaptık. Tüm mahallelerimizde parke yol çalışması yapıyoruz. 4,5 yıl gibi kısa bir sürede Karatayımız'da 3 milyon metrekare parke çalışması yaptık. Yine merkeze uzak birçok mahallemizde sıcak asfalt çalışması yaptık. Mahalleler arası bağlantı yollarımızı tamamladık. İlçe merkezimizi de parklarla, eğitim, sosyal ve sağlık tesisleriyle, halı sahalarla donatıyoruz" dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, Karatay Belediyesinin merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahallelerin tamamına önemli yatırımlar yaptığına vurgu yaptı. Genç, "Yeni Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2014'ten bu yana 'merkezde ne varsa merkeze uzak tüm mahallelerde de o olsun' denilerek yola çıkıldı ve o günden bu yana mahallelerimize birçok yatırımlar, hizmetler yapıldı yapılmaya da devam ediliyor. Yapılan parke yolları, tretuvarları, asfalt çalışmaları ve daha birçok hizmetiyle Acıdort mahallemiz daha da güzelleşti. Tüm bu hizmetleri mahallelerimizle ve hemşehrilerimizle buluşturan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından çok amaçlı sosyal tesis ve lojman binasından oluşan yatırımlar, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılışın ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe mülki erkanı, tesisleri gezerek bilgi aldılar. Açılışa ayrıca; Karatay Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KONYA