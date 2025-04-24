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Karamürsel'de Büyük Mavi Balıkçıl Görüntülendi ve 23 Nisan Etkinlikleri Kutlandı

Karamürsel'de Büyük Mavi Balıkçıl Görüntülendi ve 23 Nisan Etkinlikleri Kutlandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde büyük mavi balıkçıl kuşu görüntülendi. Ayrıca, Saadet Partisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara hediyeler dağıttı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde büyük mavi balıkçıl görüntülendi.

Karamürsel sahilinde vatandaşlar, bir köprünün korkuluklarına büyük mavi balıkçılın konduğunu fark etti.

Bazı vatandaşlar, balıkçılgiller familyasından olan bu kuş türünü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Saadet Partisinden 23 Nisan etkinliği

Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara şekerleme ve balon, annelere ise mektup dağıttı.

Gençlik Kolları Başkanı Gamze Can ile yönetim kurulu üyeleri, hazırladıkları şekerleme ve balonları çocuklara hediye etti.

Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Nahide Öztürk ile beraberindekiler de annelere mektup verdi.

Can, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çocukların yüzlerinde tebessüm bırakmak istediklerini ifade eden Can, çocukların gülümsemesinin her şeyden kıymetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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