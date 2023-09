Karaman'da Salçalık Domates ve Biber Hasadı Başladı

Karaman'da ekimi her yıl artan salçalık domates ve biberin hasadı başladı.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da sebze ve meyve üretiminin her yıl arttığını, ancak çiftçinin tek sorununu su olduğunu söyledi. Bayram, Kazımkarabekir ilçesi Çiftlikler mevkisinde çiftçi Abdullah Küçük tarafından ekilen ve hasadına başlanan salçalık domates ve kapya biber tarlasında incelemelerde bulundu.

"Karaman Ovasında üretmekle ilgili sorun yok, tek sorun su"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, özellikle dünyada ve Türkiye'de pandemiden sonra gıdanın ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Bu anlamda Karaman'da da sebze üretimi artmaya başladı. Şu anda 400 dekar alanda domates ve kapya biber ekili arazide incelemelerde bulunuyoruz. Üreticilerimiz ürettikleri üründen ve aldıkları tonajdan oldukça memnun. Ama ister istemez Türkiye'nin bir gerçeği olan ekonomik gelişmelerden dolayı fiyat dengesizliği var. Şu anda bu üreticimiz iki ürün ekmiş, biberden memnun olduğunu, domatesten ise zarar ettiğini söylüyor" dedi.

Buraya sadece üretim olarak bakmaması gerektiğini de belirten Bayram, "Çünkü üreticimiz her yıl 4 milyon lira gibi ciddi bir istihdam sağlıyor. Bu tür üretimlerin Karaman'da artması bizleri haliyle memnun ediyor. Son yıllarda Karaman geneline baktığımızda 2 bin dekar alan üzerinde domates, bin dekar alanda da biber ekimi var. Bu da her geçen yıl artıyor. Karaman'da üretilen domates ve biberler kendi iç pazarının dışında İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehre gitmektedir. Kalite olduğunda satmakla ilgili bir sorun yaşanmıyor. Karaman Ovasında üretmekle ilgili hiçbir sorun yok. Tek sorunumuz su. Bölgemizin suya ihtiyacının olduğunu her zaman ve her yerde dile getiriyoruz. Biran önce suyla ilgili devam eden projelerin hayata geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Üretici Abdullah Küçük ise, yaklaşık 400 dekar alana salçalık domates ve biber ektiğini ifade ederek, "Buradan tonaj olarak 4 bin tona yakın bir ürün bekliyorum. Şu anda domatesin kilosunu 4 liradan veriyoruz. Ama bu fiyat bizleri tatmin etmiyor. Bizim tek sorunumuz su. Su olsaydı bu ürünü biraz daha fazla alabilirdik. Onun için biran önce bölgemizdeki su probleminin giderilmesini istiyoruz" dedi. - KARAMAN