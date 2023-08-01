Karabük Valisi Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Gürel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli tümgeneral Sadık Piyade'yi ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gürel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli tümgeneral Sadık Piyade'yi ziyaret etti.

Safranbolu'da "2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması" düzenlenecek

Safranbolu Belediyesince "2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya 7 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde "enguzelbalkon@safranbolu.bel.tr" adresinden online başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Yarışmada her kategoride birinci olanlara 5 bin lira, seçici kurul özel ödülüne layık görülene ise 2 bin 500 lira ödül verileceği kaydedildi.

TMO Eflani'de hububat alımı yapacak

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ilçede 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hububat alımına başlayacağını bildirdi.

Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, bölge milletvekilleri ve Eflani Ziraat Odası Başkanlığının yoğun çabaları sonucu TMO'nun ilçede 7 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla arpa ve buğday alımı yapacağını belirtti.