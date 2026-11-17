Fenerbahçe, Euroleague'de LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup ederek 8. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Euroleague'in 12. haftasında LDLC ASVEL'i 115-81 yenerek turnuvadaki 8. galibiyetine ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, ilk yarıyı 54-39 önde tamamlayarak üstünlüğünü korudu.
Fenerbahçe, Euroleague'in 12. hafta maçında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup ederek ligde 8. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Carlos Cortes, Alberto Baena, Saulius Racys
Fenerbahçe: Trent Forrest 7, Shane Larkin 25, Johnny Juzang 15, Shavon Shields 8, Sertaç Şanlı 6, Will Clyburn 7, Dwight Powell 8, Ignas Sargiunas 8, Talen Horton Tucker 11, Wade Baldwin 7, Marcus Bingham 8, Melih Mahmutoğlu 5
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
ASVEL: Both Gach 8, Mathis Dossou-Yovo 19, Nate Sestina 5, Hugo Besson, Tremont Waters 3, Bodian Massa 11, Edwin Jackson 14, TyTy Washington 9, Marc-Owen Fodzo Dada 12, David Lighty, Yohan Bassoumba
Başantrenör: Tony Parker
1. Periyot: 32-12
Devre: 54-39
3. Periyot: 89-61