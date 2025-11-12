Karabük Üniversitesi'nden Kamu Politikasına İki Yeni Rapor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM), kamu politikalarına bilimsel katkı sunmak amacıyla hazırladığı iki yeni raporu kamuoyuna tanıttı.

Safranbolu Kampüsü Taş Bina'da düzenlenen toplantıda, "Trafik Güvenliği Kamu Politikası Raporu" ile "MHRS'nin Geliştirilmesi Politika Raporu" paylaşıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150'nin üzerinde akademisyen, uzman ve öğrencinin katkı sunduğu KAPGEM'in 27 politika masasıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, mevcut kamu politikalarının geliştirilmesi ve yenilerinin üretilmesi için bugüne kadar 7 politika raporu hazırladıklarını söyledi.

Güvenlik Politikaları Masası tarafından hazırlanan Trafik Güvenliği Kamu Politikası Raporu'nun, son yıllarda artan "Trafik zorbalığı" konusuna odaklandığını belirten Kırışık, "Trafik Güvenliği Kamu Politikası Raporumuzda, trafik zorbalığıyla mücadele konusunda yapılması gerekenler, politika önerileri, mevzuatta ortaya çıkabilecek değişiklikler, yine trafik zorbalığı kavramının açık bir şekilde tanımlanması, çeşitlendirilmesi ve uygulanacak cezaların belirlenmesi konusunda oldukça başarılı bir rapor hazırlığı oldu." diye konuştu.

Kırışık, bu raporun trafik zorbalıklarıyla mücadelede çok etkin ve başarılı bir rol oynayacağına inandığını dile getirdi.

Sağlık Politikaları Masası tarafından hazırlanan MHRS'nin Geliştirilmesi Politika Raporu'nun da sistemin geliştirilmesi ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerilerinin oluşturulması açısından oldukça önemli bir rol oynadığını vurgulayan Kırışık, "Bu alanda çalışan hocalarımızın kendi alanlarında uzmanlığa sahip olmaları, uygulama içerisinden geliyor olması da MHRS sisteminin geliştirilmesi konusunda önerileri daha yapıcı, daha katkı sağlayıcı hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kırışık, MHRS'nin geliştirilmesi konusunda ortaya çıkan önerilerin oldukça faydalı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle yapay zeka sistemi üzerinden MHRS'nin desteklenmesi, 'Neyim Var' uygulamasının yapay zekayla çok daha gelişmiş bir modele yönelik evrilmesi, geliştirilmesi ve böylelikle hastalarımızın tanı konulması, teşhis ve tedavi süreçlerinde, tahliller süreçlerinde etkin bir şekilde yapay zekanın kullanılması da geleceğe yönelik çok önemli, sağlık sisteminin yükünü hafifleten çok önemli bir öneri olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki raporu da hazırlayan, aylardır bu raporlar üzerinde çalışan, emek veren arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."