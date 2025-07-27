5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehrin üzerini kapladı

5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehrin üzerini kapladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehrin üzerini kapladı
Haber Videosu

Karabük'te 5 gündür devam eden orman yangınları sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu'ya ulaştı. Bolu'da araçların üzeri külle kaplanırken, kent genelinde duman kokusu oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da saat 14.30'da ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

DUMAN VE KÜL BOLU'YA ULAŞTI

Günlerdir devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu'ya ulaştı. Şehirde sabah saatlerinde gökyüzünde bir sis tabakası oluştu. Ayrıca araçların üzerleri küllerle kaplanırken, vatandaşlar yoğun şekilde duman kokusu hissetti.

5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehre ulaştı

5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehre ulaştı

5 gündür yanıyor, duman ve kül komşu şehre ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti ve MHP'nin desteğini alan Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarını tutamadı

Cumhur İttifakı destek verdi, belediye başkanı gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.