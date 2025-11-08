Karabük'te afet konutlarının temeli atıldı

Karabük'te, temmuz ayında çıkan, hava ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda 7 günde kontrol altına alınan orman yangınında kullanılamaz hale gelen 35 ev ve 2 ahırın yerine inşa edilecek konutların temeli düzenlenen törenle atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kamış köyünde düzenlenen törende konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 2025'te İzmir'de, Ödemiş'te ve Bilecik'te olduğu gibi orman yangınları sonrası oluşan hasarların kısa sürede telafi edilmesi, yaraların sarılması ve yanan evlerin temelinin atılması için Karabük'te olduklarını söyledi.

Orman yangınlarının Türkiye'nin ciğerlerini yaktığını belirten Pehlivan, "Ama kısa sürede toparlanıyor olmak da içimize adeta su serpiyor. Ülkemizin birçok ilinde, özellikle batı ve güney illerinde yaz aylarında yoğun yangın afeti yaşadık. Karabük ilimiz de bunlardan birisiydi. Özellikle temmuz ile eylül ayları arasında arka arkaya yangınlar yaşandı." diye konuştu.

Pehlivan, "Türkiye Afet Müdahale Planı" ve "Orman Müdahale Planları"nın bu dönemlerde devreye alındığını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD ve ilgili kurumlarla Karabük'e destek verdiklerini kaydetti.

Karabük'te çok etkin, etkili bir mücadele ortaya konmaya çalışıldığını anlatan Pehlivan, 26'sı hava aracı olmak üzere toplam 600'e yakın kara aracı ve 2 bin personelin canla başla gece gündüz görev yaptığını anımsattı.

Pehlivan, o süreçte AFAD Başkanlığı olarak Karabük'ü "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerin ifade ederek "O süreçte konteyner isteyen 9 ailemize teslim ettik, 46 ailemize de toplam 2 milyon lira değerinde nakdi barınma yardımı gerçekleştirdik. Ayrıca Aile Bakanlığı tarafından gene 3 milyon lira yardım gönderildi, 400'e yakın vatandaşımıza ulaştırıldı. Valiliğimizin emrine de 9 milyon lira o günün şartlarında acil yardım ödeneği göndermiştik." ifadelerini kullandı.

Afet döneminde yapılan bu çalışmaların hemen ardından hak sahibi çalışmaları ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"AFAD Başkanlığı olarak bütün kuruluşlarla, bakanlıklarımız başta olmak üzere birlikte çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetlerinde, hem hazırlık süreçleri hem müdahale süreçleri hem de iyileştirme süreçlerinde gerçekten dünyada açık ara önde olan ülkelerin başında geliyor ülkemiz. Biz de elimizden gelen katkıyı AFAD olarak sunmaya gayret ediyoruz. İnşallah da bundan sonra bu gayretlerimiz el birliğiyle devam edecek."

"İlimiz genelinde irili ufaklı 37 orman yangını meydana gelmiş"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da yüzde 74'lük orman varlığıyla Türkiye'nin orman varlığı en fazla olan ilinin Karabük olduğunu söyledi.

Karabük'ün Türkiye ve bölgeye nefes veren bir yeşil vatan köşesi olduğunu dile getiren Yavuz, "Ne var ki, bu yaz, ilimiz genelinde irili ufaklı 37 orman yangını meydana gelmiş, bu yangınlar yalnızca yeşil vatanımız ormanlarımızı değil, kimi yerde bu ormanlardaki canlıları, hanelerimizi, tarımsal alanlarımızı ve bir ömrün emeğini de etkilemiştir. Afetin ilk anından itibaren devletimiz, tüm imkanlarıyla sahaya inmiş, kurumlarımız arasında güçlü bir eşgüdüm sağlanarak, hayatın hızla normale dönmesi yönünde kararlı bir süreç yürütülmüştür." diye konuştu.

Yavuz, yangın afetinden 26 köy ve bu köylere bağlı 67 mahallenin etkilendiğini, 2 bin 825 vatandaşın güvenli bölgelere tahliyelerinin kısa sürede tamamlanarak acil temel ihtiyaçlarının en hızlı şekilde karşılandığını sözlerine ekledi.

"1600 konut daha inşa ediyoruz"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, sadece ormanları değil evleri ve yürekleri de yakan yangınlar sonrasında köy evlerinin inşasına karar verildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve kuruluşlarıyla afetlere anında müdahale ederken afetler sonrasında ortaya çıkan yaraları sarmak için de aynı kararlılık ve özveri ile çalıştığını anlatan Sungur, "Bugün bu birlikteliğimiz de yaraların sarılması noktasında. Zarar gören evlerin yerine daha güçlü ve daha güvenli yuvalar inşa ederek yeniden umutları ve hatıraları yeşerteceğiz. İnşallah burasını da kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sungur, TOKİ'nin Karabük ve ilçelerinde yaptığı yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Karabük'e TOKİ olarak birçok proje gerçekleştirerek destek verdik. Toplamda 8 bin 100 konut ve kamu binaları kazandırdık. Halen 9,7 milyarlık yatırımla Yenice, Ovacık, Eflani, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerimizde sosyal konut ve iş yeri, Soğuksu Mahallesi'nde 866 konutluk kentsel dönüşüm projesini uyguluyoruz. Kent meydanını yeniliyor, Karabük'ün sosyal yaşamına değer katacak herkesin nefes alabileceği bir buluşma ve yaşam alanı inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 24 Ekim'de ilan ettiği sosyal konut kampanyasını Karabük'te de başlatıyor, 1600 konut daha inşa ediyoruz."

Yangına maruz kalan birçok köy ve mahalle içinden en çok zarar gören yerleşim yerinin Kamış köyü olduğuna dikkati çeken Sungur, bugün evleri yanan vatandaşlar için güvenli, kaliteli ve yörenin iklim şartlarına uygun 35 köy evi ve 2 ahırın inşasına başlandığını kaydetti.

Sungur, bugün inşasına başlanan yapıların 2026 yılı içinde tamamlanarak teslim edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın da konuşma yaptığı törene, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, kurum müdürleri, köylüler ve ilgililer katıldı.