Haberler

Karabük Safranbolu'da 200 yıllık konak yangınında bir kat kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da 200 yıllık konak yangınında bir kat kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı mevkiindeki yaklaşık 200 yıllık 2 katlı konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında konağın bir katı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında konağın bir katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Babasultan Mahallesi'nde bulunan konakta çıktı. Tarihi Çarşı mevkiinde E.A.'ya ait 2 katlı yaklaşık 200 yıllık tarihi konağın giriş katından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında tarihi konağın bir katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Özgür Özel, Erdoğan'ın konuşmasında Genel Kurul'u neden terk ettiklerini açıkladı: Dinlemeye harcayacak vaktimiz yok

Özgür Özel salonu neden terk ettiklerini açıkladı! Tek tek saydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı

Öldürmeyen Allah öldürmüyor! 2 doz zehirli iğneye rağmen hayatta kaldı
Bülent Arınç'tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil

"800 milyarlık kayıp var ama toplanacak para..."
MSB'den Yunanistan ve GKRY'nin elektrik kablosu güzergahına tepki: Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz

Yunanistan ve GKRY'nin kablo hattına sert yanıt: İzin yok
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama

AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yeri doldu
Saadet Partili Bülent Kaya'dan 'fon krizi' uyarısı

Saadet Partili Bülent Kaya'dan "fon krizi" uyarısı
Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısında: Ağlayarak savunma yaptı

İlk kez hakim karşısına çıktı: Güllü’nün kızı ağlayarak savunma yaptı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı