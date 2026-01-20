Haberler

Karlıova'da taburcu olan anne ve bebeği kepçeyle evine götürüldü

Karlıova'da taburcu olan anne ve bebeği kepçeyle evine götürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karla kaplı bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolunda çığ düştü. Yol ulaşıma kapandı ve karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı.

KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçede, Karlıova-Yedisu kara yolunda Kızılçubuk köyü mevkisinde çığ düştü. Çığ nedeniyle Karlıova- Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolun kardan temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bülent TEMİZ/KARLIOVA, (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Acı haber 19 ay sonra geldi! Şehidin naaşı memleketine gönderildi
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü