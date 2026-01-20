Karlıova'da taburcu olan anne ve bebeği kepçeyle evine götürüldü
Karla kaplı bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolunda çığ düştü. Yol ulaşıma kapandı ve karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı.
KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçede, Karlıova-Yedisu kara yolunda Kızılçubuk köyü mevkisinde çığ düştü. Çığ nedeniyle Karlıova- Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolun kardan temizlenmesi için çalışma başlattı.
