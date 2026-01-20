Karlıova'da taburcu olan anne ve bebeği kepçeyle evine götürüldü

KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu ilçede, Karlıova-Yedisu kara yolunda Kızılçubuk köyü mevkisinde çığ düştü. Çığ nedeniyle Karlıova- Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolun kardan temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bülent TEMİZ/KARLIOVA, (Bingöl),