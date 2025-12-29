Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Trabzon, Giresun, Rize, Bayburt, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Çaykara'da 4 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle Alucra'da 16, Piraziz'de 2 ve Şebinkarahisar'da 3 olmak üzere 21 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de kar yağışı dolayısıyla 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar dolayısıyla İkizdere'de 7, Ardeşen'de 3 ve Çayeli'nde 1 olmak üzere 11 köy yoluna ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını 18 personel ve 8 iş makinesiyle sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 123 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için 35 araç ve 50 personel ile çalışma başlatıldı. Çalışmalarla kapalı köy yollarının tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince kar, tipi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.

Öte yandan belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle ve caddelerde biriken karları temizliyor.

Ordu

Ordu'da orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelin, karla mücadele çalışmalarını yürüttüğü belirtilerek, kapanan 144 mahalle yolunu ulaşıma açtığı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin, kar yağışı sonrası yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı tedbirli olduğu ifade edildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 1, Kürtün'de 3, Torul'da 3 ve Şiran'da ise 1 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Artvin

Artvin'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar dolayısıyla Borçka ilçesinde 6, Yusufeli'nde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidi ile Borçka-Hopa arasındaki Can Kurtaran geçidinde zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.