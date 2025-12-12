Kapıcının eşini öldüren İlhan Şahan'ın boşanma aşamasındaki eşi: Çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu

Furkan KAVUKLU-Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ, - KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için yaşadığı eve giden ve apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldüren emekli başçavuş İlhan Şahan'ın, eşi Yasemin Şahan'a yıllardır tehdit ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Emekli hemşire Yasemin Şahan (48), "Cinayet zanlısı, boşanma aşamasında olduğum İlhan Şahan, bana yıllardan beri zulmediyordu, işkence ediyordu. Beni hep çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

Olay, 8 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Şahan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi emekli hemşire Yasemin Şahan'ı öldürmek için yaşadığı eve gitti. Binaya girdiği esnada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışmaya başladı. Gül'ü yanındaki bıçakla ağır yaralayan İlhan Şahan, daha sonra eşinin yaşadığı daireye çıktı. Baltayla kapıyı kırmaya çalışan İlhan Şahan, kapının açılmaması üzerine olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan İlhan Şahan ise jandarma ekiplerine teslim olarak emniyete sevk edildi. Gözaltına alınan İlhan Şahan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen Melek Gül ise memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Yasemin Şahan'ın geçen yıl haziran ayında, yaşadıkları kavga sonucunda kadın sığınma evine gittiği, eşinden şikayetçi olduğu belirtildi. Daha sonrasında küçük oğlunu da yanına alan Yasemin Şahan'ın birkaç gün sonra eşin uzaklaşmak için Kıbrıs'a taşındığı belirtildi. İlhan Şahan'ın bu süre içinde de Yasemin Şahan'a telefondan tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Eşinin adresini bulup Kıbrıs'a giden İlhan Şahan'ın, şikayet sonucu 4 ay hapis yattığı öğrenildi. Bu yıl haziran ayında yeniden Kayseri'ye taşınan Yasemin Şahan, ağustos ayında kocasının yeniden kapısına gelmesi üzerine 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırttığı, bu süre içinde İlhan Şahan'ın kayınvalidesinin kafasını çekiçle yaralayıp darbettiği ve 2 ay hapis yattığı bildirildi. İlhan Şahan'ın 4 ay önce binaya girdiği de güvenlik kameralarına yansırken, eşine attığı tehdit içeren ses kayıtları da ortaya çıktı.

'TELEFONUMU KOPYALAYARAK GELEN ARAMALAR VE MESAJLARI KENDİ TELEFONUNA DÜŞÜYORDU'

Yasemin Şahan, cinayetin meydana geldiği Melikgazi ilçesindeki apartmanda bulunan evinde yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Öldürülmekten şans eseri kurtulan Yasemin Şahan, "Cinayet zanlısı, boşanma aşamasında olduğum İlhan Şahan, bana yıllardan beri zulmediyordu, işkence ediyordu. Beni hep çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu. Evime kamera yerleştirdi. Telefonumu kopyalayarak gelen aramalar mesajlar kendi telefonuna düşüyordu. O şekilde de takip ediyordu. Bir gün yaşadığımız tartışma sonrası telefonumun SIM kartını çıkarıp evden ayrılmış. SIM kartımın olmadığını fark edince polisi aradım. Polisi bilgilendirdim, polis geldi. Emniyete gittim, ifademi verdim. Kendisinden şikayetçi oldum. Bu olay 9 Haziran 2024 tarihinde oldu. Sığınma evine gitmek istediğimi söyledim. Sığınma evine gittim. Kendisine 2 ay uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Sonra yurt dışındaki oğlumla irtibata geçtim. Durumu anlattım. Yurt dışındaki oğlum da o gün tesadüfen kendisinin yıllar öncesi birlikte çalıştığı, kendisini öz kardeşi gibi gören değer veren ağabeyi oğlumu aramış. Oğlumun ses tonundan iyi olmadığını anlayıp durumu anlatmasını istemiş. Kendisi bizi hiç tanımadığı halde hemen o anda bana ve küçük oğluma yardımcı olabileceğini Kıbrıs'a gitmemizi söylemiş. 10 Haziran 2024 tarihinde bu görüşme sonrası sığınma evinden çıkma kararı aldım" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN KİMLİK KARTINI İPTAL ETTİRDİ'

Kıbrıs'a taşındıklarını ve orada da eşinin kendilerini rahatsız ettiğini anlatan Yasemin Şahan, "Biz orada telefon numaralarımızı değiştirdik. Adresimi, telefon numaramı hiç kimseye bildirmedim. Ailemin dahi haberi yoktu. Sadece üç kardeşim biliyordu. Başka hiç kimseyle görüşmüyordum. Bizim telefon numaralarımıza, evimizin adresine ulaşmış, bize yardımcı olan insanların telefon numaralarını bulmuş, onlara ulaşmış. Onları da tehdit etmeye başladı. Bize Kıbrıs'ta da elinden gelen bütün zorlukları gösterdi. Hayatımı zorlaştırmaya çalıştı. Benim banka kartımı iptal ettirdi. Çocuğumun eğitimini engellemek için Türkiye'den kaydını aldığımız halde Türkiye'de sınıfta kalmasını sağlamaya çalıştı. Üniversite sınavına giriş işlemlerini yapacağımız zaman çocuğumun kimlik kartını iptal ettirdi" dedi.

'SÜREKLİ ÖLÜM TEHDİTLERİ GÖNDERİYORDU'

İlhan Şahan'ın geçen nisan ayında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu söyleyen Yasemin Şahan, "Zaten ondan dolayı güvende olacağımız düşüncesiyle Kıbrıs'a oğlumu alıp gitmiştim. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırılınca bizim evimize, kapımızın önüne geldi. Bana zaten sürekli ölüm tehditleri gönderiyordu. Bunların hepsini ben polise sundum. Bu ölüm tehditlerinden dolayı mahkemeye çıkartıldı. Kendisine 7 ay ceza verildi. Daha sonra biz şartlarımızı ayarlayarak tekrardan Türkiye'ye dönüş yaptık. Kendisi 22 Ağustos 2025'te kapımızın önüne geldi. Ben bu esnada avukata başvurmuştum. 6 aylık uzaklaştırma tedbir kararım çıkartılmıştı. Ben sürekli buraya geldiğimden itibaren haftada bir ya da iki gün sürekli polisi arıyordum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiğinden dolayı sürekli şikayetçi oluyordum. Fakat şikayetlerimin neticesinde hiçbir şekilde kendisine bir cezai yaptırım uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

'ANNEMİ ÖLDÜRME MAKSADIYLA SALDIRDI'

Bütün yaşadıklarını komşularıyla paylaştığını belirten Yasemin Şahan, "Kendisinin durumu hakkında komşularımı hep bilgilendirdim. Zaten komşularım da sürekli polislerin gelip gittiğini biliyordu. Bu şahsın ne derece psikopat olduğunu komşularım da anlamıştı. Annemi de darp etti. Annemin yaşadığı eve bıçak ve çekiçle girerek hiç konuşma fırsatı bile vermeden annemi öldürme maksadıyla saldırdı. Annemin kafasını üç yerinden yardı. Ondan dolayı cezaevine girdi. Benim bu kadar şikayetime rağmen, hiçbir şekilde bir cezai yaptırım uygulanmadı kendisine. Sadece Kıbrıs'ta ki yaptığı girişimden dolayı 4 ay Kıbrıs'ta, anneme yaptığı saldırıdan dolayı 2 ay cezaevinde hapis yattı. Olay günü 08.45'de evimde oturmuş televizyon izliyordum. Birden elektriklerin kesildiğini fark ettim. O esnada kendisinin geldiğini hissettim. Bina kapısını açıp kontrol ettim. Binada elektrik var mı diye. Elektriğin olduğunu fark ettim ama o esnada da kata asansörün geldiğini fark ettim" dedi.

'BALTAYLA KAPIYA SALDIRMAYA BAŞLADI'

Kapıyı hızlıca kapatıp, kilitlediğini aktaran Şahan, şöyle devam etti:

"Ben kilitler kilitlemez baltayla kapıya saldırmaya başladı. 'Uzaklaş git polisi arıyorum' diye seslendim. Bağırdım. Ona rağmen hiçbir şekilde durmaksızın yine baltayla kapıya vurmaya devam ediyordu. Oğlum geldi sese. Oğlum da aynı şekilde seslendi. 'Git buradan uzaklaş, polisi arıyoruz' dedi. Yine uzaklaşmadı kapının önünden. Yani bayağı bir kapıyı kırmak için mücadele verdi. Sonrası kapıyı kıramayacağını anlayınca bizim de polise haber verdiğimizi anlayınca uzaklaştı. Polisler geldiler. Ben bu esnada bina içerisinde neler olup bittiği hakkında hiçbir şekilde bilgim yoktu. Melek Gül'ün yakınları geçmiş olsuna geldiler. Acımızı paylaştık karşılıklı. Onlar kendisinin emniyette verdiği ifadeyi bana söylediler. Eşim, buraya gelmeden önce görevliyi arayıp hediye getireceğini söylemiş. O da hanımının evde olduğunu, eve bırakmasını söylemiş. O şekilde kapıyı açtırmış. Hanıma da beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için 'Ben çağıramam ağabey' demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış. Melek Hanım'a saldırdıktan sonra benim dairemin önüne gelip baltayla kapımızı kırmaya çalışmış."

'MELEK HANIM VE AİLESİ ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM'

Eşi İlhan Şahan'ın, binaya elinde bir çantayla girdiğini aktaran Yasemin Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelirken de zaten bizi öldürmek için bütün malzemeleri getirmiş. Bana söyledikleri kadarıyla kelepçe, ağzımı tıkamak için bir bez parçası, tırnakları çekmek için pense, ip vardı. Melek Hanım ve ailesi adına çok üzgünüm. Bunların yaşanmasını gerçekten istemezdim. Polisin müdahale etmesi için bir masum kadının öldürülmesi mi gerekiyordu? Cinayet 9 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. Ben de o gün mağdurdum. Zaten gelen kişi beni öldürmeye gelmişti. Ben de ölebilirdim çocuğumla birlikte. Ben onun psikolojisini Melek Hanım'ın çocuklarının ve eşinin acısını yaşarken bina yönetimi kendi aralarında karar vermişler. 11 Aralık 2025 tarihinde henüz 18 yaşına giren oğlumu 40 tane erkek karşılarına alarak 'binadan çıkmanızın kararını verdik, en kısa zamanda sizin iyiliğiniz için bu binadan ayrılın' diye oğluma bildirmişler. Ben bu kadar işkence gördüğüm, bu kadar kötü anıların olduğu bir eve zaten gelmek istemezdim. Benim maddi olanaklarım elvermediği için zaten ben bu binaya geldim. Ben 19 aydan beri boşanma aşaması içerisindeyim. Ben buradan Kıbrıs'a gittiğimde şahıs İlhan Şahan evi satmamam için evime şerh koydurmuş. Evim satılabilir ya da kiraya verilir pozisyonda bile değil. Ben ondan dolayı zaten bu evden çıkamıyorum. Zaten kötü anılar yaşadığım eve hiçbir zaman gelmek istemezdim."