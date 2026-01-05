Kapalı çocuk oyun alanlarında "güvenlik" hayati önem taşıyor

Kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle yoğunluğu artan kapalı çocuk oyun alanlarında gerekli güvenlik standartlarının eksiksiz uygulanmasının hayati derecede önemli olduğu bildirildi.

Çocukların enerjilerini attığı, sosyalleştiği ve fiziksel gelişimlerini desteklediği kapalı oyun alanları, gerekli önlemler alınmadığında eğlenceden çok tehlike barındıran ortamlara dönüşebiliyor.

Yaş gruplarının ayrılmaması, yoğun saatlerde denetimin zayıflayabilmesi, ekipmanlarda düzenli bakım eksikliği ile uygun olmayan zemin ve güvenlik bariyerleri oyun sırasında yaşanabilecek kazaların riskini artırıyor.

Bu kapsamda, oyun alanlarında dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurları, işletmelerin ve ailelerin sorumlulukları ile ihmal edilen risklerin yol açabileceği sonuçlara neden olabiliyor.

"Kurallara uyulduğu sürece kazaların önüne geçiyoruz"

Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği Başkanı Mustafa Onur Karadağ, AA muhabirine, merdiven altı park imalatçılarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Derneğe bağlı işletmelerde tehlike oluşturabilecek risklere karşı önlemler aldıklarını belirten Karadağ, günlük, haftalık ve aylık kontrol listeleriyle oyun alanlarında görev yapanlara eğitim verdiklerini ifade etti.

Karadağ, kapalı eğlence merkezlerinde genellikle softplay, trambolin ve macera parkurlarının bulunduğu alanlarda çocukların çarpışması sonucu kazalar yaşanabildiğine dikkati çekerek, bu nedenle yaş sınırı belirlediklerini vurguladı.

Çocukların güvenli şekilde eğlenebilmeleri için çalışanlarına eğitim verdiklerini, bu sayede çarpışma ile kazaların önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan Karadağ, "Genelde alışveriş merkezlerinde eğlence işletmesi yapan profesyonel dernek üyelerimiz uluslararası standartlarda imalat yaptıkları için burada gerekli kurallar var. Bunlara uyulduğu sürece kazaların önüne geçiyoruz." dedi.

"Eğlence merkezlerimizde güvenlik önlemlerini sonuna kadar alıyoruz"

Karadağ, güvenli oyun alanı sunulabilmesi için parkların kurgulandığı aşamadan itibaren çocuk yaş gruplarının ayrılması gibi önlemlerin önemli olduğunu ve firmaların iç denetimlerini kendilerinin yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sonuçta çocuklar alanlarda eğleniyor. Eğlence merkezlerinde aileleri çocuklardan çok uzaklaştırmak istemiyoruz. Zaten dizaynları da buna göre yapıyoruz. Aileler, çocuklarının eğlendiğini görmekten keyif alıyor. Çocuklar da eğlendiğini ailelerine göstermek istiyor. Onun için birbirlerinden çok kopmayacakları şekilde tasarımlar yapıyoruz. Oradaki bütün görev profesyonel çalışanlarımızdadır. Kullanılan alanları en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz. Mesela 0-3 yaş aralığındaki çocukların eğlendiği alanları yetişkin alanlarından tamamen ayırıyoruz. Diğer gruplarda da 4-12 yaş arasını farklı alanlarda eğlendiriyoruz. Büyük yaş grubundaki çocuklar da 0-3 yaşındaki çocukların eğlendiği yerlerden keyif almıyor. Dolayısıyla aslında doğal ayrışma oluyor."

Dernek başkanı Karadağ, 0-3 yaş grubundaki çocukların genellikle ebeveynleriyle alanlara alındığını söyledi.

Mustafa Onur Karadağ, "Eğlence merkezlerimizde güvenlik önlemlerini sonuna kadar alıyoruz. Ebeveynler de çocuklarını gözlüyor. Dernek üyemiz işletmeler, buradaki günlük kontrolleri düzenli yaptıkları ve yeterli personel sayısını sağladıkları zaman olası kazaların önüne geçmiş oluyoruz. Aileler de eğlence alanlarındaki kurallara uyarsa bize yardımcı olurlar." diye konuştu.

Dernek üyesi işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hizmet verdiğinin altını çizen Karadağ, güvenliğin bir maliyet değil sorumluluk olduğunu, çocukları eğlendiren parkların bu sorumluluğu en üst seviyede taşıması gerektiğini dile getirdi.

Karadağ, çocukları eğlendiren parkların güvenlik sorumluluğunun en üst seviyede taşıması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Oyun alanında bir kişiye zarar gelmesi işletmeler için ciddi itibar kaybı"

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Aslan ise fuar organizatörü olarak firmaları yakından tanıdıklarını kaydetti.

Oyun işletmelerinin güvenliği önemsediklerine dikkati çeken Aslan, "Bir işletme için bir çocuğa ya da yetişkine en ufak zarar gelmesi hem manevi olarak çok rahatsız edici hem de işletme için ciddi itibar kaybı. Dolayısıyla güvenlik önlemleri herkes için birinci öncelik haline geldi. İşletmeler bu konuya büyük hassasiyet gösteriyor, seminerler ve eğitimler düzenleniyor." dedi.

Nergis Aslan, İstanbul Fuar Merkezi'nde, 15-17 Ocak'ta, 13. Atrax Fuarı'nı organize edeceklerini, eğlence sektöründeki yaklaşık 400 firmanın burada yer alacağını ifade etti.