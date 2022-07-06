KAPALI DEVRE SULAMA BORUSUNDA CESET BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAPALI DEVRE SULAMA BORUSUNDA CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, tarlalarını sulamak isteyen çiftçilerin tıkanıklık olduğu ihbarıyla, kapalı devre sulama borusunda erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, tarlalarını sulamak isteyen çiftçilerin tıkanıklık olduğu ihbarıyla, kapalı devre sulama borusunda erkek cesedi bulundu.

Güzelevler Mahallesi'nde tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler, toprağın altından geçen kapalı devre sulama borusunun tıkandığını fark etti. Durumun sulama birliğine bildirilmesiyle kanaldan boruya giden su kesildi. Ayak bileği boyunda su bulunan boruya giren görevli, çürümek üzere olan cesetle karşılaştı. Görevlilerin ihbarıyla aralarında dalgıçların da bulunduğu polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Boruya giren ekipler, cesedi iple güçlükle çıkarabildi. Erkek cesedi, otopsi için morga götürüldü. Polis de hakkında kayıp ihbarı yapılan kişileri incelemeye aldı. Savcılık, soruşturma başlattı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title