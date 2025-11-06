Haberler

Kapadokya'da Gondol Turlarına Yoğun İlgi

Kapadokya'da Gondol Turlarına Yoğun İlgi
Güncelleme:
Kapadokya'nın Avanos ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde düzenlenen gondol turlarına yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Gondol işletmesi müdürü Ali Sarıyürek, bu turların hem turizme hem de ilçe ekonomisine katkı sağladığını belirtiyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki Kızılırmak Nehri'nde düzenlenen gondol turlarına, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Avanos ilçesindeki gondol işletmesinin müdürü Ali Sarıyürek, "Yabancı misafirlerimizin özellikle ilgisini çekmekte. 'Avanos' deyince çanak çömlek akla gelirken, bu gondollar da 'Venedik esintisi' yapmaktadır" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Turistler, sıcak hava balon turlarının yanı sıra Avanos ilçesindeki Kızılırmak Nehri üzerinde düzenlenen gondol turlarına da ilgi gösteriyor. İlçe merkezinden geçen Kızılırmak'ta 2011'den bu yana düzenlenen gondol turları, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.

Avanos'un güzelliklerini turistlere tanıttıklarını belirten gondol işletmesi müdürü Ali Sarıyürek, "2011 yılından bugüne kadar devam eden ve Avanos'a güzellik katan bir işletmeyiz. Dışarıdan gelen yabancı misafirlerimizin özellikle ilgisini çekmekte. Hafta sonları dışarıdan gelen misafirlerimiz memnuniyetlerini belirterek ayrılmaktadırlar. Avanos'a ayrıca büyük katkıları var. Bölgede, 44 tane işletmemiz var. Bu işletmelerde 1662 tane personelimiz çalışıyor. Bu güzel bir istihdam düzenidir ve bölgeye, Avanos'umuza ayrı bir katkıda bulunmaktadır. 10 adet gondolumuz, 2 adet jet botumuz var. Jet botlar 22'şer kişilik. Su seviyesi uygun olduğu zamanlarda kullanmaktayız. Gondollarımız ise 6'şar kişilik. Misafirlerimize gerektiği zamanlarda artı gondollar ve jet botlar çıkararak hizmet vermekte ve Avanos'un güzelliğini bütün çevreye tanıtmaktayız" diye konuştu.

Turlar hakkında bilgi veren Sarıyürek, "Bir tur 15-20 dakika arası sürmektedir. Bir gondolumuza 6 kişi biner. Aileyle binmek isteyenler özel olarak binebilirler. 'Avanos' deyince, çanak çömlek akla gelmesinin yanı sıra bu gondollar da Avanos'ta bir 'Venedik esintisi' yapmakta, halkımızın ilgisini çekmektedir. Kapadokya'da çanaktan sonra balonlar revaçta oldu. Gondollarımız ve jet botlarımız da bölgede ayrıca bir ilgi ve görüntü güzelliği sağlamakta. Çalışan arkadaşlarımızın istihdam edilmesinden dolayı ekonomiye katkısı bulunmaktadır. Çalışanlarımızla birlikte ağabey kardeş ölçüsü içerisinde çalışmaktayız. Bu da bizlere mutluluk vermektedir" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL VE EĞLENCELİ BİR TURDU'

Antalya'dan gelen üniversite öğrencisi Sude Naz Sağbaş, "Bugün arkadaşlarımla Avanos'a geldik. Gondol turu yaptık. Gayet güzeldi. Eğlenceli geçti. Etrafta yürüyorduk. Gondolla gezen insanları gördük. Deneyelim diye biraz endişe ve korkuyla geldik ama güzeldi. Genel anlamda güzel ve eğlenceli bir turdu" dedi.

Almanya'dan gelen Selma Özgün de "Avanos deyince insanların aklına ilk balonlar geliyor. Bence gondolları unutuyorlar. Irmağın üzerinde böyle gezmek etrafa bakmak doğayı görmek harika, çok güzel" diye konuştu.

Özgün'ün eşi Ali Özgün ise "Venedik'in gondolu önemlidir' derler ya, onu meşhur yaparlar. Bizim de İç Anadolu'da Avanos gibi bir yerde, Venedik'i aratmıyor. Daha da güzel. Hem doğayla hem de tarihiyle beraber Avanos'u ikiye bölen Kızılırmak, Venedik'in çok, çok üzerinde derim. Tavsiye ederim" dedi.

Adana'dan gelen Mustafa Kazar da şöyle konuştu:

"Adana'dan geldim. Köprü üzerinde gezerken gondolu gördük. Merakımızı çekti. Arkadaşlarla birlikte bindik. Güzel bir anı. Güzel bir doğa. Tavsiye ederim."

