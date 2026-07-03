2'nci Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali başladı

NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde, ' Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin at kültürü ve atçılık geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' kapılarını açtı. Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme beldesi ev sahipliğinde Kılıçlar Vadisi girişinde oluşturulan alandaki etkinliğe, Vali Hüseyin Kök ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festival, Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'nda yetiştirilen atların yanı sıra farklı illerden atlarıyla katılan binicilerin geçidi ile başladı.

Festivalin açılışında konuşan Vali Kök, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerle birlikte festivalde geleneksel kadim değerleri hatırlamış, gelecek kuşaklara aktarmış ve turizmimize de önemli bir katkı sağlamış olacaklarını dile getirdi. Atın milli kültürde cesaretin, sadakatin ve özgürlüğün bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kök, "Tarihimizde ve ortak hafızamızda her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Bu festivalin amacı da kültürel mirasımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, uluslararası düzeyde tanıtımı gerçekleştirmek aynı zamanda hem bölgemizin hem ülkemizin turizmine ekonomisine büyük katkı sağlamaktır. Kapadokya bölgesinin bu büyülü atmosferinde gösteriler, yarışmalar, kültürel etkinlikler, konserler ve kültürel değerleri yaşatmak adına bölgemizin tüm turizm potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Festival süresince yerli ve yabancı turistlerimizin Kapadokya'mızın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıyacak ve burada güzel anılar biriktirmelerine yardımcı olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı