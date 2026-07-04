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Salah'ın mutluluk gözyaşları

Salah'ın mutluluk gözyaşları
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maçın sonunda ülkesiyle son kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Muhammed Salah gözyaşlarını tutamadı.

FIFA  Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır ile Avustralya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

MISIR, AVUSTRALYA'YI YENEREK SON 16'DA

Uruguaylı hakem Gustavo Tejera'nın yönettiği mücadelenin 13. dakikasında Emam Ashour'un golüyle Mısır 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Mısır soyunma odasına 1-0 üstün girdi. 55. dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle Avustralya maçta dengeyi sağladı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, uzatma bölümlerine geçildi.  Bu dakikalarda da skor değişmeyince seri penaltı atışları kazananı belirledi. Mısır, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

SALAH'IN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Karşılaşmaya Muhammed Salah'ın gözyaşları damga vurdu. 34 yaşında olan ve ülkesiyle son kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Salah, maçın bitimiyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız ismin saha ortasında hüngür hüngür ağladığı görüldü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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