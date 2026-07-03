Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 22'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 150 ekip ile 490 emniyet personeli katıldı. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 69 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, reşat ve figürlü olmak üzere toplam 10 bin 749 sahte altın, 123 mühür, yaklaşık 5 kilogram sahte altın üretiminde kullanılan malzeme, 112 tarihi eser niteliğinde obje, 10 ruhsatsız tabanca, 9 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek ile 26 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı