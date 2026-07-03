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Çin'in Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo, Rus askerlerinin Çin'de eğitildiği haberleri nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya, Çin'in Rusya'ya askeri desteğini 'son derece endişe verici' olarak nitelendirirken, istihbarat raporlarına göre yaklaşık 200 Rus askerine İHA kullanımı eğitimi verildiği iddia ediliyor.

Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo'nun Rus askerlerinin Çin'de eğitildiğine dair haberler nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Almanya, Çin'in Rusya'ya askeri destek verdiğine ilişkin iddiaların ardından Pekin'e diplomatik tepkisini gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından Alman medyasına yapılan açıklamada, Çin'deki devlet kurumlarının, özellikle de Çin Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya destek verdiğine ilişkin haberlerin "son derece endişe verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, Avrupa-Atlantik güvenliği için en büyük tehdittir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşını sürdürmesini sağlayan her türlü destek aynı zamanda bizim güvenliğimize de tehdittir." ifadelerine yer verildi.

Çin'in Rusya'ya verdiği "kararlı ve artan desteğin" Almanya'nın güvenliğini de doğrudan ilgilendirdiği vurgulandı.

Diplomatik kaynaklar, Çin'in Berlin Büyükelçisinin "acil görüşme" için çağrılmasının resmi bir nota niteliğinde olmasa da güçlü bir diplomatik protesto anlamına geldiğini ifade etti.

Alman medyasının Avrupa istihbarat servislerine dayandırdıkları haberlerde, Çin ordusunun geçen yılın sonlarında yaklaşık 200 Rus askerine gizli şekilde eğitim verdiği öne sürüldü.

Ağırlıklı olarak insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına yönelik eğitimi alan askerlerin bir bölümünün daha sonra Ukrayna cephesine gönderildiği iddia edildi.

Haberde yer alan ve Alman hükümetinin de elinde bulunduğu belirtilen istihbarat bulgularının, Pekin'in Ukrayna savaşında tarafsız kaldığı ve Rusya'ya askeri destek vermediği yönündeki resmi açıklamalarıyla çeliştiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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