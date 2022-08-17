Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: 7.0 - 7.2 olabileceğini biliyoruz

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara ile ilgili tehlike diyoruz. Marmara'da bir enerji birikiyor. Bunu hep söylüyoruz. Yıllar geçtikçe biriken enerji miktarı da artıyor dolayısıyla enerji birikiyor. Biz biriken enerji miktarını biliyoruz, şu an bir deprem olursa bunun büyüklüğünün yaklaşık 7.0-7.2 olabileceğini biliyoruz ama ne zaman olacağını söyleyemiyoruz" şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde, Türkiye'de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi'nde düzenlendi. 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde düzenlenen toplantıda, Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE Müdür Yardımcısı Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ali Pınar, KRDAE Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altuncu Poyraz konuşma yaptı.

"MARMARA'YI 262 ADET SENSÖR İLE İZLİYORUZ"

"MARMARA'DA UZAK DOĞU'DA OLAN BİR TSUNAMİ GİBİ BİR TSUNAMİ BEKLEMİYORUZ"

"BÜTÜN TARİHİ YAPILARI İZLİYORUZ"

"7.0-7.2 OLABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara ile ilgili tehlike diyoruz. Marmara'da bir enerji birikiyor. Bunu hep söylüyoruz. Yıllar geçtikçe biriken enerji miktarı da artıyor dolayısıyla enerji birikiyor. Biz biriken enerji miktarını biliyoruz, şu an bir deprem olursa bunun büyüklüğünün yaklaşık 7.0-7.2 olabileceğini biliyoruz ama ne zaman olacağını söyleyemiyoruz" şeklinde konuştu.