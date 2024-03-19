İsrailli bakandan, silah musluğunu kapatan Kanada'ya sert sözler: Talihsiz bir durum

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durduracağına ilişkin kararını "İsrail'in meşru müdafaa hakkını baltalayan talihsiz bir durum" olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI BALTALAYAN TALİHSİZ BİR DURUM"

Kanada hükümetinin bu hamlesini tarihin "sert şekilde" yargılayacağını savunan Katz, Kanada'nın, ülkesinin "Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını baltalayan bir adım atması talihsiz bir durum." dedi. Katz, Hamas yok edilene ve esirlerin tamamı evlerine dönene kadar savaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

KANADA, İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA SON VERECEK

Toronto Star gazetesine bugün konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söylemişti. Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurgulamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirilmişti. Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edilirken, Başbakan Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirilmişti. Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.