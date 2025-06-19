Kamyonun Geri Manevrası İşçilere Çarptı: 5 Yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Oğuzhan Halğalı (25) idaresindeki 25 ADC 461 plakalı kamyon, ilçenin Pırnakapan mevkisindeki yol yapım çalışmasında sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan kepçenin önünde yemek yiyen işçilere çarptı.

Kazada, Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, hastanelere kaldırıldı, kamyon şoförü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay esnasında alanda bulunan işçilerden Murat Mutluay, AA muhabirine, kaza anında farklı bir araç içerisinde olduğunu söyledi.

Güneş batarken arkadaşlarının yemek molası verdiğini anlatan Mutluay, kepçecinin de çalıştığı yerden alana gelip aracı durduğunu, işçilerin ise güneşten korunmak için kepçenin önündeki kovanın gölgesine oturduklarını anlattı.

Kamyonu kullanan arkadaşının gözüne güneş geldiği için fark edemeyip kepçeye vurduğunu anlatan Mutluay, "5 arkadaşımızın 4'ü kaçamayıp kepçenin altında kalıyorlar. 2 arkadaşın ayakları kırılıyor diğer 3'ünün de ufak tefek kırıkları ve çıkıkları var, ikisi ile yoğun ilgileniliyor. Öğrendiğim bilgiye göre 2 kişiden birini ameliyata alacaklarmış." dedi.

Kaza dolayısıyla korktuğunu ifade eden Mutluay, "Güneş çalıştığımız istikamete doğru batıyor, şoförün de gözüne vurduğu için arkasındaki jisibiyi fark edemiyor ve vurunca arkadaşlarımızı altına alıyor. Arkadaşlarımızı çıkarmak için kovayı kaldırdık, tekerin altında kalan arkadaşımızı da kürekle çıkarmaya çalıştık. 2 ambulans çok hızlı şekilde intikal etti ve arkadaşlarımızı hastaneye götürdüler." şeklinde konuştu.