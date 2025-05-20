Kamu Başdenetçisi Akarca, 'Ombudsman Bitlislilerle Buluşuyor' programına katıldı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, " Türkiye'nin yüzyılında, Terörsüz Türkiye aşaması gerçekten de yarınlara daha büyük bir güvenle ve umutla bakmamızı sağlamıştır. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşeceğine olan inancımızı da belirtmek istiyorum." dedi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen "Ombudsman Bitlislilerle Buluşuyor" programında konuşan Akarca, kamu hizmetlerinin işleyişinde zaman zaman bütün özverili çalışmalara, gayretlere rağmen aksaklıklar ve eksikliklerin olabileceğini söyledi.

Bazen idarenin de bunun farkında olmadığını belirten Akarca, bunları gidermek ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak için bir başvuru mekanizması ve bir hak arama kurumu olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğunu ifade etti.

Kamu hizmetlerinin işleyişindeki eksiklikleri, öncelikle vatandaşla devlet arasında dostane çözmeye çalıştıklarını anlatan Akarca, "Vatandaşımızın ücretsiz avukatlığını yaparken idareye de kamu idaresine de aynı zamanda iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik yapıyoruz. Kamu idarelerine, şeffaf, hesap verebilir, eşit ve adil davranılması hususunda tavsiyede bulunuyoruz." diye konuştu.

"Başvuruları 6 ayda inceleyip karara bağlıyoruz"

Akarca, idarenin her türlü iş ve eylemlerini, tutum ve davranışlarını hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceleyerek kamu idarelerine, bakanlıklara, belediyelere, üniversitelere, kamu şirketlerine, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına tavsiye kararı verdiklerini dile getirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun halkın ücretsiz avukatlığını yaptığını, başvuruların ücretsiz olduğunu vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Basit şekilde herkes başvuruda bulunabilir. Web sayfamızdan, e-devletten, Kaymakamlıklar ve Valiliklerimize dilekçeler vererek bize başvuruda bulunulabilir. Başvuruları 6 ayda inceleyip karara bağlıyoruz. Vatandaşın haklı olduğunu gördüğümüzde hukukunu korumak adına idareye tavsiye kararında bulunuyoruz. Vatandaşın hukukunu korumak, yerine getirilmesini hızlıca temin etmek amacıyla böyle bir mekanizma öngörülmüş durumdadır. Bu çok önemli bir kurum. Bununla yargıya başvurma süresi duruyor. Onun için hukukçularımız, avukatlarımız da zaman zaman başvuruda bulunuyor."

Vatandaşın sorunlarını kısa yoldan, masrafsız, en hızlı ve en seri şekilde adalete, hukuka uygun olarak yerine getirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Akarca, kurumu tanıtmak ve sorunları dinlemek için vatandaşın ayağına geldiklerini söyledi.

Hak arama yollarının sonuna kadar açık olduğunun altını çizen Akarca, "Yeter ki herkes, çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaşımız meşru zeminde hukuk içerisinde kalmak suretiyle haklarını arayabilsinler. Vatandaşımızın hak arama kültürünün gelişmesine de bu toplantılar vesilesiyle yardımcı olmaya ve yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerde, çocuklarda hak arama kültürünün yaygınlaşmasıyla demokrasi ve hukuk devleti bilincinin daha güçlü hale geleceğine dikkati çeken Akarca, şöyle devam etti:

"Bu yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı. Türkiye'nin yüzyılında, Terörsüz Türkiye aşaması gerçekten de yarınlara daha büyük bir güvenle ve umutla bakmamızı sağlamıştır. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşeceğine olan inancımızı da belirtmek istiyorum. Kardeşlik bağlarının daha da güçleneceği, her birimizin birbirimize daha sıkı sarılabileceği, birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz, birbirimizin fikirlerine daha saygı gösterebileceğimiz bir iklimin oluşmasında bu aşama çok önemli. Tüm Türkiye terörden çok çekti. İnşallah bundan sonra daha huzurlu, güvenli, müreffeh, gelişmiş bir ülkede, özgür ve bağımsız şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bitlis'in geleceği de parlak. Özellikle bundan sonra yapılacak yatırımlarla bu doğal güzelliklerin bir turizm potansiyeline dönüşmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Gelecekte de Bitlis'in çok daha önemli bir konuma geleceğine, Türkiye'nin gündemine oturacağına inanıyorum."

"Vatandaş memnuniyetini mutlaka dikkate almalıyız"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Kamu Denetçiliği Kurumunun, vatandaşın kamu kurumlarıyla olan problemlerini yargı alanına başvurmadan önce uzlaştırıcı bir rol üstlenmek üzere kurulduğunu söyledi.

Kamu kurumlarının varlığının sebebinin vatandaşlara hizmet etmek olduğunu anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Valisinden en küçük memur ve işçisine kadar hepimiz vatandaşımız için buradayız. Bu odağı unutmadan hareket etmek zorundayız. Yani vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Vatandaşımızın işlerini yürütürken, bir kamu hizmetini yerine getirirken vatandaş memnuniyetini mutlaka dikkate almalıyız. Bu bazen işin yapılış bazen de davranış modellerinin uygun şekilde sunulmasıyla olur."

Hak arama özgürlüğünün önemine değinen Karakaya, bir iş ve işlemden dolayı zarara uğradığını düşünenler için yargının nihai yol olduğunu, idarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulduğunu kaydetti.

Karakaya, "Gerek süreçlerin uzaması gerekse bütün konuların yargıya tam anlamıyla aksetmesinin zorluğu sebebiyle bir mekanizma olarak Kamu Denetçiliği Kurumumuz hizmet veriyor. Hak arama özgürlüğünün suistimali noktasında da bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Hak arama özgürlüğünü suistimal eden sayı arttıkça kamu görevlisinin de işlerini yürütürken inisiyatif kullanma gücü zayıflıyor. Bu bazen işlerimizi yürütürken önümüze sorun olarak çıkabiliyor. Bu işlemlerle ilgili de bu tarz denetim ve rehberlik mekanizmaları işimizi daha iyi yapmak için bize yol gösterici olacaktır." diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da Akarca'nın önceden de Bitlis'i bildiğini ifade ederek, "Buradaki programlarınızla Bitlis'in güzelliklerini, değişimini gördünüz. Bitlis'te kamu ile halk arasında belki sizde daha detaylar vardır ama çok şükür bir sıkıntımız görünmüyor. Burada sizden alacağımız bilgilerle inşallah sorunlarımızı daha hızlı çözeceğiz." dedi.

Sorunların dinlenmesi ve taleplerin alınmasıyla son bulan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.