Kamil Aydın: Terörle Mücadelede Parlamenter Diplomasinin Önemi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, parlamenter diplomasinin önemine işaret ederek uluslararası platformlarda Türkiye'nin terörle mücadeledeki haklılığını anlattıklarını belirtti.

Aydın, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), TBMM, Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı" kapsamında, AA muhabirine parlamenter diplomasinin uluslararası barış ve güvenlik açısından önemini değerlendirdi.

Konferansın terörle mücadelede küresel dayanışmayı güçlendiren önemli bir platform olduğunu belirten Aydın, "Diplomasinin en önemli ayağı işbirliği. Bugün en önemli karar alıcı merciler özellikle yasama organları olduğu için parlamenterler arası diplomasi toplantıları gerçekten çok etkili olmaktadır." dedi.

UNOCT ile Katar Şura Meclisi destekleriyle düzenlenen toplantıya AGİT PA Terörle Mücadele Komisyonu Başkanı olarak katıldıklarını kaydeden Aydın, "Burada parlamenter diplomasinin gerçekten çok etkin ve önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü biz parlamenterler olarak bu tür toplantılarda uluslararası boyutta küresel birtakım meseleleri özellikle terörle mücadele konusunda gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'nin terörle mücadelede sahip olduğu tecrübenin bu tür uluslararası platformlarda değerlendirildiğini vurgulayarak "Türkiye bu konuda, terörle mücadelede büyük bir tecrübeye sahip. Bu aralar (Türkiye) 'Terörsüz Türkiye' kavramıyla da gündemde. Biz de bu tecrübelerimizi bu tür uluslararası platformlara aktarıyoruz ve hem ülkemiz adına hem de uluslararası barışın etkin kılınması adına bir parlamenter diplomasinin çok önemli bir etkinliğini deruhte etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"AGİT PA'nın Terörle Mücadele Özel Komisyonu'na ilk defa bir Türk başkanlık ediyor"

Şanslı bir dönemde olduklarını kaydeden Aydın, "AGİT PA'nın Terörle Mücadele Özel Komisyonu'na ilk defa bir Türk başkanlık ediyor. Ben iki yıldır o görevi deruhte etmeye çalışıyorum." dedi.

Aydın, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki haklılığını dünyaya aktardıklarını belirterek "Türkiye'nin terörle mücadeledeki haklılığını, sahadaki başarısını ve gerçekten insani değerleri dikkate alarak yaptığı mücadeleyi çok net bir şekilde anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Özellikle yanlış bilgilendirmeleri, yanlış algıları, olgularla daha sağlıklı bir platforma oturtulmasına vesile oluyoruz." diye konuştu.

Aydın, mayıs ayında Birleşmiş Milletlerdeki bir toplantıda ikili ve çoklu görüşmelerde bulunduklarını, Türkiye'nin bu bağlamdaki hem sahada hem masada katettiği mesafeyi izah ettiklerini, Türkiye'nin sahada ve masada elde ettiği başarıların uluslararası alanda karşılık bulduğunu dile getirdi.

AGİT PA Genel Kurulu kasımda İstanbul'da toplanacak

Aydın, kasım ayında İstanbul'un önemli bir uluslararası toplantıya daha ev sahipliği yapacağını belirterek "17-19 Kasım tarihleri arasında 57 ülke ile 323 parlamenter üyesi olan, Birleşmiş Milletlerden sonraki en büyük organizasyonun sonbahar genel kurulunu yine İstanbul'da yapacağız." ifadesini kullandı.

Bu toplantının Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" sürecine küresel düzeyde katkı sunacağını dile getiren Aydın, aynı zamanda Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunun da uluslararası alanda destek bulduğunu belirtti.

Aydın, "İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerine" karşı Türkiye'nin net duruşuna dikkati çekerek Filistin'in tanınması yönünde atılan adımlara katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.