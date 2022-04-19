Kalyoncu: Devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyon Avro harcıyoruz

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'yla ilgili, "Devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyon avro para harcıyoruz. 25 yılda devlete 26 milyar kira ödüyoruz. Her yıl kiramızı ödüyoruz" dedi.

Cemal Kalyoncu, enerjiden İGA İstanbul Havalimanı'na Kalyon Holding'in yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İGA'daki yeni ortaklık yapısına değinen Kalyoncu, İstanbul Havalimanı ihalesini kazanma süreçleri hakkında bilgi verdi.

"YATIRIMIN 8 MİLYAR AVROSUNU KREDİ VE ÖZ KAYNAKLAR İLE YAPTIK"

"BUNU ŞİMDİ DÜZELTTİLER"

"TEKNOLOJİYİ HER NOKTADA KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"FABRİKAMIZDA YÜZDE 85 YERLİLİK ORANI VAR"

"YILLIK 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel