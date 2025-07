BOLU'da kalp yetmezliği tedavisi gören 32 yaşındaki Önder Duman, kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazı (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) desteğiyle İstanbul'a sevk edildi. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadavradan yapılan kalp nakliyle hayata tutunan Önder Duman, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Bolu'da yaşayan Önder Duman, 12 Mart 2025 tarihinde Bolu'da aort genişlemesi (kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarda bölgesel genişleme olması sonucu kesecik oluşması durumu) nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası gelişen kalp yetmezliği nedeniyle 15 Mart 2025'te ambulans ile İstanbul'a sevk edildi. Duman, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve konsey değerlendirmesi sonucu 'acilin acili' kalp nakli bekleme listesine alındı. 26 Mart 2025'te uygun donör bulunması üzerine getirilen kalp Önder Duman'a nakledildi. Yoğun bakım sürecini sorunsuz atlatan Duman, servise alındı. Önder Duman, 11 Nisan 2025 tarihinde sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KALP NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Hakan Hançer, "Önder Bey 32 yaşında erkek hastamız. Biz kendisine kalp nakil ameliyatı gerçekleştirdik. Önder Bey aslında Bolu'da bir açık kalp ameliyatı geçiriyor. Bu açık kalp ameliyatı sonrası kendisi kalp-akciğer pompası dediğimiz ameliyatta kullandığımız cihazdan ayrılamaması üzerine; ECMO dediğimiz bir cihaza bağlanıyor ve kalbinin kasılmasının ciddi derecede düştüğü, kötü olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine bize ulaştılar Bolu'dan, 'Bir kalp nakli adayı hastamız var, hastanın kalbiyle ilgili toparlayamıyoruz' dediler. Bolu'da yoğun bakımdaydı hasta, biz bunun üzerine ECMO'dan ayırıp ayıramadıklarını sorduk. Ayıramadıklarını söylediler ve biz ECMO cihazıyla birlikte hastanemize transfer edebileceklerini, burada kalp nakli açısından hastayı değerlendirebileceğimizi bildirdik Bolu'daki hekim arkadaşlara. Hasta ambulansla ve ECMO cihazı desteğiyle bizim hastanemize yönlendirildi. Sonrasında biz hastayı değerlendirdik. Gerçekten ciddi bir kasılma kusuru, son dönem kalp yetmezliği tablosu gelişmişti. ECMO cihazından ayrılma süreci çok mümkün değildi. Bu denemeler hem orada hem burada da yapıldı. Bunun üzerine hastanın uyanıklık durumunu da kontrol ederek hastanın tüm tetkiklerini de güncelleyerek, hastayı kalp nakli bekleme listesine, acilin acilini bekleme listesine bildirme kararı aldık. 4 gün sonra hastaya uygun bir donör, uygun bağışçı sonrası bir kalp çıktı. Biz o kalbi alarak hastamıza başarılı bir şekilde kalp nakli ameliyatını gerçekleştirdik" dedi.

'ZAMANA KARŞI YARIŞTI BİZİMKİSİ'

Uzman Doktor Hançer, Sağlık Bakanlığı kuralları gereği özellikle organ ve doku nakilleri ile ilgili yönetmelikler gereği kalp naklinde 3 tip bekleme listesi olduğuna dikkat çekerek, "Statü 1A- 1B ve 2 şeklinde. 'Acilin acili' listesi, 'acil listesi' ve 'elektif bekleme' listesi şeklinde. 'Acilin acili' listesindeki hastalar adı üstünde kalp nakli dışında ve saatler günler içerisinde eğer organ nakli gerçekleşmez ise hastanın hayatını kaybedebileceği gerçeği ile yüzleşiyorlar. Bu hastalar, 'acilin acili' listesine alınıyorlar. Hastamızdaki ECMO dediğimiz yapay destek cihazı da 'acilin acili' listesine alınmak için bir kriter. Hastamızda bu kriterleri karşıladığı için biz o listeyi aldırdık" diye konuştu.

Önder Duman'ın da sağlık durumunun hassas olduğunu belirten Uzman Doktor Hançer, "ECMO dediğimiz destek cihazını yapay kalp akciğer cihazı gibi düşünebilirsiniz, bu cihaza bağlıydı. Bu uzun süreli bir destek cihazı değil. Özellikle Önder Bey'in durumunda kalp yetmezliği artık ileri evreye gelmiş, kalbindeki kasılma kusuru çok ilerlemiş, bozulmuş hastalarda bu cihaz size zaman kazandırıyor. Ama bu zaman da sınırlı. Yani önünüzde 1 ay ya da 2 ay gibi organ çıksın diye bekleyebileceğiniz bir süre yok. Bizim için önemli olan bir an önce organ bağışının gerçekleşip, bizim bu organ naklini gerçekleştirmemizdi. Çünkü kendisinin de herhangi bir şekilde diğer organlar etkilenmemişti, bozulmamıştı. Bu cihazda geçirilen her dakika, her saat, her gün vücuda fayda sağladığı, zaman kazandırdığı kadar zarar da verebiliyor. O yüzden bizimkisi biraz zamana karşı yarıştı. Önder Bey'in de, bizim de şansımız açıkçası yaver gitti" şeklinde konuştu.

'ONUN MUTLU OLDUĞUNU GÖRMEK BİZİ DAHA DA MUTLU EDİYOR'

Uzman Doktor Hançer, gayet başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastamızı anestezi altına aldık ve uyandığında biz ona kalp nakli yapmış olduk. Bunun sonucunda da gayet de başarılı oluyor. ECMO denen cihaz da ortadan kalkıyor. Herhangi bir yeni kalbinde, yeni organında, vücudunda herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Herhangi bir problem kalmıyor. Dolayısıyla bizim için heyecan vericiydi. Onun mutlu olduğunu görmek bizi daha çok mutlu ediyor" dedi.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

İlk ameliyatını Bolu İzzet Baysal Hastanesi'nde olduğunu belirten Önder Duman, "Orada ilk ameliyata yatınca da anestezi uzmanına söylemiştim. Ben korkmuyorum şu an, beni uyutun dedim. Orada uyuduğumu hatırlıyorum bir tek. Bir de sonra burada uyandım. Sonrasında zaten bende hiçbir şey yok. Uyandığımda kalp nakli olmuştum. Hemşireler olsun, doktorlar olsun bana böyle bir kalp nakli olduğumu söylediler. Ama ben narkozun etkisinde hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Şu an gayet iyiyim, sağlıklıyım. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. O süreci hatırlamıyorum, ta ki kendime gelinceye kadar. 11 Nisan'a kadar ben kendimi toparlayamadım zaten. Narkozun etkisinden çıkamadım. Sonradan gerçekleri öğrenince tabii ki mutlu oluyorum. Hatta ilk öğrendiğimde ağlamıştım ben. Çünkü kolay bir şey değildi yaşadığım" ifadelerini kullandı.

'ORGAN BAĞIŞINI DESTEKLİYORUM'

Önder Duman, "Çok güzel bir duygu. Organ bağışı yapılmasını destekliyorum. Önceden ilk zamanlar karşıydım. Sonradan ben ikinci defa bir organla hayat bulduktan sonra herkese öneriyorum, herkese tavsiye ediyorum organ bağışını. Yeni kalbin ilk zamanları zorlukları oluyor tabii ki. Zor bir süreçten geçiyoruz. İşte sevdiklerimizden, herkesten uzak geçiriyoruz. Sonra sonra tabii ki güzel bir şey olduğunu anlıyoruz" dedi.