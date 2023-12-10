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Kahramanmaraş ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Kahramanmaraş ve Malatya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kahramanmaraş ve Malatya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kahramanmaraş Platformu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla organize edilen etkinlikte çok sayıda vatandaş merkez Onikişubat ilçesindeki Mahmut Esad Coşan Camisi önünde toplandı.

Katılımcılar buradan ellerinde bayraklarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki sloganları atarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına konuşan Süleyman Erayman, 75 yıldır Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in 7 Ekim sonrasında saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalcilerin son 2 aylık süreçte, yaklaşık 13 bini çocuk ve kadın olmak üzere 17 binden fazla Filistinliyi şehit ettiğini aktaran Erayman, işgalcilerin Gazze'ye uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombalarla saldırmaya devam ettiğini kaydetti.

İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanılan bir zulmün dünyanın gözleri önünde yaşandığını belirten Erayman, "BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail, hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor." dedi.

Konuşmanın ardından 11 yaşındaki Meryem Kurşun İngilizce olarak yaptığı konuşmada, gözyaşlarını tutamayarak tüm dünyayı Gazze'de yaşanan drama karşı duyarlı olmaya davet etti.

Etkinliğe, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'da ise Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Doğa Cadde AVM önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar İnönü Caddesi boyunca yürüyerek Malatya Park AVM önüne geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Küçük, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu söyledi.

Kudüs'ün yüzyıllardır kan, gözyaşı ve zulme maruz kaldığını belirten Küçük, "Son iki ayı aşkın bir zamandır Nazileri aratmayacak derece bir vahşet ve soykırım işlenmektedir. Üstelik bu soykırım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin, Birleşmiş Milletlerin gözü önünde cereyan etmektedir. Müslüman'ın canını, malını, namusunu korumak üzere kurulduğu iddia edilen İslam İşbirliği Teşkilatının önünde işlenmektedir bu korkunç katliam." dedi.

Gazze'de bir destan yazıldığını dile getiren Küçük, "Gazze bize umut olmuştur. Bizim teorik tartışmaların içine girdiğimiz bir süreçte Gazze, bir pratik ortaya koymuştur. Bütün Müslümanlara umut olmuştur. Gazze'nin düşmeyeceğine inanıyorum ancak düşse bile her halükarda Gazzeliler kazanmıştır. ve Gazzeliler bu cihadın mutlak galibidir ancak Gazze düşerse onun kaybedeni Ümmeti Muhammed'dir." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan grup daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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