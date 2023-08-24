Kahramanmaraş'ta belediyenin villalara özel asfaltlama çalışması halkı çileden çıkardı

6 Şubat merkezli depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yaralar sarılmaya devam ederken, bölgeden gelen bir görüntü Kahramanmaraşlıları çileden çıkardı. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin özel villaların bulunduğu bölgeye özel asfaltlama çalışması yaptığı öne sürüldü. Halk tepkisini ortaya koyarken, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'dan konuyla ilgili açıklama bekliyor.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş, yaşanan yıkım sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Kentin birçok yerinde enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı devam ederken, halkın yarısı zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bölgeden gelen bir görüntü halkın tepkisini çekti.

VİLLALARA ÖZEL ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

Güvenhabermaraş isimli sayfanın yayınladığı görüntülerde, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin villaların bulunduğu bölgede asflatlama çalışması yapıldığı iddia edildi. Deprem sonrası büyük yıkım yaşayan şehirde acil yapılacak birçok çalışma varken, belediyenin villa yollarına özel yaptığı muamele halkın tepkisini çekti.

HALKIN TEPKİSİ SERT OLDU

Görüntüleri gören Kahramanmaraşlılar, tepkilerini dile getirirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'da konuyla ilgili bir açıklama bekliyor. Yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde belediyenin bu çalışması halk nazarında büyük bir hata.

İşte Kahramanmaraşlıların görüntülere tepkisi;