Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda yaralanan 3 öğrencinin tedavisi 223 gündür sürüyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan, saldırıda hayatını kaybeden çocuklara şehitlik, yaralanan çocuklara ise gazilik unvanı verilmesini talep etti. Saldırganın anne ve babasının en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Aslan, "Tek dileğim, çocuğumuzun bir an önce iyileşip evimize dönmesi" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da, okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

Saldırıda yaralanan Mustafa Aslan, Osman Tunahan Bakacak ve Zişan Çetin'in hastanelerdeki tedavileri, 223 gündür sürüyor.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 11 yaşındaki Mustafa'nın babası Hasan Aslan, 15 Nisan'dan itibaren yaşadıkları süreci ve beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"SAAT 21.00'E KADAR ÇOCUĞUMUZU BULAMADIK"

Aslan, şöyle konuştu:

"15 Nisan'da okulda saldırı olduğunu duyduktan sonra hemen okula koştuk. Okula vardığımızda çocuklar zaten dağılmıştı. Direkt hastanelerde çocuğumuzu aramaya başladık. Yoğun bakım ve morglarda, hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar arasında teşhis için arama yaptık. Akşam saat 21.00'e kadar çocuğumuzu bulamadık. Hastane hastane gezdik. En son Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde çocuğumuzu bulduk. Bulduğumuzda durumu kritikti. İlk etapta da bize bir şey söylemediler. Beş dakika gördük ve çıktık. Ondan sonra 60 gün yoğun bakımda kaldı. Hastaneden hiçbir zaman ayrılamadık. Daha sonra Ankara'ya sevkini talep ettik. Sağlık Bakanlığı'nın ambulansıyla geldi. Burada da yaklaşık beş ay oldu, tedavi görüyor.

İlk günden bugüne kadar çocuğumuzun durumunda hiçbir değişiklik olmadı. Bir gün daha iyi olsun diye hastaneden ayrılamadık. İyileşmesini bekliyoruz. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ama umutluyuz. Herkesten dua bekliyoruz. Süreç biraz yavaş ilerliyor. Bekliyoruz. İnşallah iyi olacak."

"SALDIRGANIN ANNE VE BABASININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Baba Hasan Aslan, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında açılan dava ile kamu görevlileri hakkında yürütülen ayrı soruşturmaya ilişkin beklentilerini ise şöyle anlattı:

"Davayı avukatımız takip ediyor. Biz de dediğim gibi hastaneden bir gün bile ayrılamadık. Saldırgan öldü, kurtuldu kendisi. Annesi ve babasının kesinlikle en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Ne kadar ceza alsalar da bu dünyada az. Cehennemlik zaten onlar. Öbür dünyada da yanacaklar. Diğer olayla ilgili ihmali olan kamu görevlileri veya başka şahıslar varsa devletimiz araştırıyor. Onların da ceza almasını istiyorum. Şu süreçte zaten cezayı biz çekiyoruz. Yaklaşık sekizinci aya girdik. Çocuğumuz bir gün daha iyi olsun diye hastaneden ayrılamadık. Yoğun bakımın koridorlarında her gün bir umutla bekliyoruz."

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK UNVANI TALEBİ

Aslan, saldırıda hayatını kaybeden çocuklara şehitlik, yaralanan çocuklara ise gazilik unvanı verilmesini talep ettiklerini belirterek, yetkililerin daha önce bu konuda söz verdiğini ancak henüz somut bir adım atılacağına inanmadıklarını söyledi.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde çocuğunun tedavi sürecini yürüten doktorlara teşekkür eden baba Aslan, "Bütün doktorlarımız bizimle ilgileniyor, yardımcı oluyor. Ancak sürecimiz uzun. Ağır bir tedavi süreci geçiriyoruz. Tek dileğim, çocuğumuzun bir an önce iyileşip evimize dönmesi" dedi.

Saldırıda yaralanan Osman Tunahan Bakacak ve Zişan Çetin'in de tedavi sürecinin devam ettiğini anımsatan Aslan, "Zor bir süreç. Allah herkese yardım etsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA