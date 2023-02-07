Kahramanmaraş'ın merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'ndeki büyük yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'ndeki çok sayıda bina yıkıldı. Drone yardımıyla havadan çekilen video ve fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı.

ÇOK SAYIDA BİNA YERLE BİR OLDU

Kentin en işlek noktalarından biri olan Trabzon Caddesi'ydi. Bitişik durumdan 10'dan fazla bina yerle bir oldu.

DEPREMİN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Depremin ardından havadan çekilen video ve fotoğraflar yıkımın boyutunu ortaya koydu.

ESKİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, yıkılan binaların bir çocuğun alt katlarının mağaza üst katlarının ofis yada daire olduğu görülüyor.7-8 katlı bitişik binaların eski yapılar olduğu anlaşılıyor.