Kahramanmaraş depreminde Kayseri nasıl ayakta kaldı? Başkan Büyükkılıç nedenini tek cümlede özetledi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra 10 ilde büyük yıkım oluştu. Haberler.com ekranlarına konuk olarak açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin şehirlerinde 6.5-7 şiddetinde hissedildiğini ve Kayseri'nin deprem testini başarıyla geçtiğini ifade etti. Büyükkılıç, "Kayseri depremde nasıl ayakta kaldı?" sorusuna ise "Deprem yönetmeliklerine uyduk" yanıtını verdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açmıştı. Depremin hissedildiği illerden birisi de Kayseri oldu. Fakat Kayseri şiddetli depremlerden nispeten daha az etkilendi. Bunun sebebini de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Haberler.com Youtube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye yaptığı özel açıklamalarda anlattı.

"KURALLARA UYUYORUZ"

Büyükkılıç, "Yapı stoku olarak eski yapılarımız da var. Kentsel dönüşüm bağlamında epeyce yol da kat ettik. Kayseri bu sınavda ciddi manada başarıya ulaştığını gösterdi." dedi.

"Başarının sırrı nedir?" sorusuna ise Büyükkılıç, "Deprem yönetmeliklerine uymak, oradan gelen talimatları yapı denetim birimleriyle gerek belediye teknik heyetiyle gerekse sorumluluk anlayışıyla müteahhitlerimizin ciddi manada hayata geçirmesi. Bu marifet değil bu gereklilik. Bunu yapmazsak sıkıntı olur. O yüzden ciddi manada denetleyeceğiz, ciddi manada gereğini yerine getireceğiz. Ben bunu kurallara uymamızdan kaynaklandığını değerlendiriyorum." sözleri ile cevap verdi.

"İKİNCİ DEPREMDE BELEDİYE BİNASININ YIKILACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Kayseri'de depremin şiddetinin 6.5- 7 şiddetinde hissedildiğini ifade eden Büyükkılıç, "İkinci depremde adeta içinde bulunduğum belediye binasını yıkılıyor zannettim. Bu depremden sonra neredeyse 5 güne yakın evine giren vatandaş olmadı." dedi.

"BUNLAR KLASİK MUHALEFET ZİHNİYETİ"

"Depreme müdahalede geç kalındı" iddialarına da cevap veren Büyükkılıç, "Bunlar klasik muhalefet zihniyeti ile eleştiriyi seven yaklaşımla söylenmiş sözler olabilir. Takdir edersiniz ki 10 ilde afet olmuş ve herkes etkilenmiştir. Biz valimizi deprem bölgesine beş buçuk altı gibi uğurladık. Bu İçişleri Bakanlığımızın Ankara boyutundan gerekli talimatları anında verdiğini gösteriyor ki hemen hazırlığını yaptı ve gitti." açıklamalarında bulundu.