Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Mansur Yavaş'ı burada görmedim" dedi! CHP belgelerle yanıt verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki çalışmalarından bahseden ABB Başkanı Mansur Yavaş için "Kendisini görmedim. Gelmiş gitmiş diyorlar. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi. Güngör'e yanıt veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iki adet belge paylaşarak, "ABB'yi görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında AFAD koordinasyonuyla destek çalışmalarına gittiği Kahramanmaraş'taki durum hakkında konuştu. Kahramanmaraş'ta 408 personelleri olduğunu ve Hatay'da çalışmaya katılanların da daha sonra oraya gittiğini ifade eden Yavaş, su meseleleri başta olmak üzere yaptıkları desteklerden söz etti.

"MANSUR YAVAŞ'I GÖRMEDİM"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Habertürk'te katıldığı yayında "Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş gitmiş diyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi.

"BENİM BİLGİM YOK"

Mehmet Akif Ersoy'un "ABB'ye büyük bir alan tahsis etmişsiniz, orada çalışmalarını yürütüyorlarmış" demesi üzerine Güngör, "Benim bir bilgim yok. Ben ABB Başkanı'nı görmedim. Nasıl bir çalışma yaptıklarını bilmiyorum." dedi.

"BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' BEKLERDİM, NE ARADI NE DE GÖRÜŞTÜK"

Açıklamalarında Göngör, "Sayın Mansur Yavaş Başkanımdan nezaket olarak bir geçmiş olsun beklerdim. Sayın Yavaş beni ne aradı ne de görüştük" ifadelerini de kullandı.

CHP'DEN YANIT: BU KADAR MI HABERSİZSİNİZ?

Göngör'e CHP'den yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi. Öztunç, iki adet belge paylaşarak, "Peki bunlar nedir Sayın Hayrettin Güngör. Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız.Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadarmı habersizsiniz?" ifadelerini kullandı.