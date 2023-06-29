Kahramankazan'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı ve ihtiyaç sahiplerine kurbanlar kesildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda yapılan törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Gruplar halinde alana gelen partililer ve sivil toplum kuruluşları hem protokol ile hem de birbirleriyle bayramlaştı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan ve duaların edildiği bayramlaşma töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programın sonunda Belediye Başkanı Serhat Oğuz çocuklarla tek tek bayramlaşarak bayram harçlığı dağıttı.

Kaymakam Parlar ile Başkan Oğuz daha sonra Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Törende konuşma yapan Oğuz, belediye olarak bayram öncesi yaşlı, gazi ve şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bayram sevincini onlar da yaşasın diye hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla 700 yavrumuzu giydirdik. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 70 adet kurban kestik." dedi.