Kahramankazan Belediye Başkanı, maaşları kendi imkanlarıyla ödedi

Haber : İLEYDA ÖZMEN / Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, görevi devraldığında belediye kasasında para olmadığını belirterek, "Belediyemizde maaşlar ayın 1 ila 5'i arasında ödenir. Ben mazbatayı aldıktan sonraki gün maaş ödemesinin son günüydü ve personel kaygı içerisindeydi. Maaşlar yatırılmadığı takdirde bayramda personelimiz ve ailesi mağdur olacaktı. Kahramankazan da ekonomik olarak zarar görecekti. Bir belediye başkanı bu duruma kayıtsız kalamazdı. Çünkü bizler personelin ailesi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu noktada kendi imkanlarım dahilinde belediyemize 9 milyon vermek suretiyle personel maaşlarının ödenmesine katkıda bulundum. Bayram olmamış olsaydı belki bir hafta öteleme durumumuz olurdu ama bayrama personelimin boynu bükük girmesine gönlüm elvermezdi" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Son beş yılda etkili ve verimli bir şekilde belediyecilik yapılmadığına dikkat çeken Çırpanoğlu, belediyenin kasasında personel maaşlarına yetecek kadar para olmadığı için kendi imkanları dahilinde belediye kasasına 9 milyon TL aktarılarak bayramdan önce personellere maaşlarının verildiğini söyledi. Çırpanoğlu şöyle konuştu:

"KAHRAMANKAZAN 35 YIL SONRA CHP BELEDİYECİLİĞİYLE BULUŞTU"

"Kahramankazan 35 yıl sonra CHP'ye teveccüh gösterdi, CHP belediyeciliğiyle buluştu. Ben son beş yıldır zaten Kahramankazan'da büyükşehir belediye meclis üyesiydim ve aynı zamanda muhalefetin grup başkanvekiliydim. Beş yıl boyunca burada adaletsiz, ayrıştırmacı, tehditkar bir yönetim vardı. Bizler adaletli, liyakatli, ayrıştırmasız bir belediyecilik öngörüyoruz. Buna ilişkin elimizden gelen tüm çabayı Kahramankazan'ımız için seferber edeceğiz. Burası Ankara'ya en yakın dış ilçe. Binlerce fabrikanın olduğu, tarımın yapıldığı ayrıca turizm alanlarının olduğu bir yer. Doğru yönetildiği takdirde Ankara'nın parlayan yıldızı olacak. Bizler Kahramankazan'ımızı hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geldiği tüm çabayı sarf edeceğiz.

"KİMSENİN KİME OY VERDİĞİNE BAKMADAN, PARTİSİNE BAKMADAN VATANDAŞIMIZA HİZMET EDECEĞİZ"

Bizim bir siyaset üstü anlayışımız var. Kahramankazan'da bu anlayışımızı vatandaşımıza empoze ettik, vatandaşımız da bize güvendi. AK Partilisi de, MHP'lisi de, Refah Partili de oy verdi. Bizler de vatandaşın bu teveccühünü karşılıksız bırakmayacağız. Kesinlikle kimsenin siyasi fikrini sorgulamadan, siyasi partisine bakmadan, kime oy verdiğine bakmadan vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Kahramankazan'ın yarısı bana oy verdi ama hangi yarısının oy verdiği önemli değil. Kahramankazan'ımızın tamamına hizmet edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş ile beraber Kahramankazan'ımıza altın çağını yaşatacağız.

"BELEDİYE KASASINDA PARA YOKTU. KENDİ İMKANLARIM DAHİLİNDE BELEDİYEMİZE 9 MİLYON TL VEREREK PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE KATKIDA BULUNDUM"

Kahramankazan Belediyesi'nde maaşlar ayın 1 ila 5'i arasında ödenir. Ben mazbatayı aldıktan sonraki gün maaş ödemesinin son günüydü ve personel kaygı içerisindeydi 'maaşlarımız ödenir mi' şeklinde. Maaşlar yatırılmadığı takdirde bayramda personelimiz ve ailesi mağdur olacaktı. Kahramankazan da ekonomik olarak zarar görecekti. Bir belediye başkanı bu duruma kayıtsız kalamazdı. Çünkü bizler personelin ailesi olduğumuzu düşünüyoruz. Aile büyüğü olduğumuzu düşünüyoruz. Bu noktada kendi imkanlarım dahilinde belediyemize 9 milyon vermek suretiyle personel maaşlarının ödenmesine katkıda bulundum. Bayram olmamış olsaydı belki bir hafta öteleme durumumuz olurdu ama bayrama personelimin boynu bükük girmesine gönlüm elvermezdi. Kahramankazan'da memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personel olarak 886 personelimiz var.

"BEŞ YIL BOYUNCA ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE BELEDİYECİLİK YAPILMAMIŞ"

Geçtiğimiz dönem, beş yıl boyunca etkili ve verimli bir şekilde belediyecilik yapılmamış ama kimse kaygılanmasın Kahramankazan'ımızın bütçesi düzelir. 4-5 ay içerisinde ben Kahramankazan'ın bütçesini düzeltirim çünkü Kahramankazan'ın sanayi, tarım noktasında verimliliği bulunmaktadır. Bunlar da bizlere geri dönecektir."