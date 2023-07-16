Kağıthane'de Şehit Olan Polis Memuru Alp Efe Bekit İçin Tören Düzenlendi

KAĞITHANE'de uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Alp Efe Bekit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kağıthane'de uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Alp Efe Bekit için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu.

"AYNI İNANÇ VE AZİMLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "15 Temmuz 2023 günü saat 18.30 sıralarında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Alp Efe Bekit, Kağıthane ilçesi Merkez mahallesi imrahor caddesi üzerinde yapılan sabit motosiklet uygulaması esnasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Motosiklet sürücü olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmış, adli tahkikat devam etmektedir. 2015 yılında teşkilatımıza katılan Şehidimiz, 8 yılı aşkın bir süredir ilimizin dört bir yanında, Teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Evli olan Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Polis Teşkilatı olarak; ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin, görev yaparken, milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, Türkiye Cumhuriyetinin ve Milletimizin Polisi olmayı daima aynı inanç ve azimle sürdüreceğiz" dedi.

"ACIMIZ BÜYÜKTÜR"

Aktaş "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Şehitlik, Hakk'a yürümenin en güzel şeklidir. İlayi Kelimetullah için çıkılan kutlu bir yolculuğun şerefle noktalanmasıdır. Bu vuslat, bir mümin için ancak özlem duyulan bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, imtihanlarla dolu bir hayattan ebedi nimet ve saadetlerle dolu gerçek bir hayata geçiş yolculuğudur. Şehidimizin Değerli Ailesi; Bugün; yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür! Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve Milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit polis memuru kardeşimiz Alp Efe Bekit, başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" diye konuştu. Tören sonunda şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya uğurlandı.

8 YILLIK POLİSTİ

2015 yılında Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Alp Efe Bekit'in 8 yıllık polis olduğu ve 24 Şubat 2023 tarihinde Kağıthane İlçe emniyet Müdürlüğü kadrosuna geçtiği öğrenildi.