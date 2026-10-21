Kağıthane'de gürültü yüzünden komşusunu öldürdüğü belirtilen sanığa müebbet istendi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gürültü nedeniyle uyardığı komşusu Rıdvan Çevik'in silahla vurularak ölümüne neden olduğu belirtilen sanık Yusuf Avşar hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demir Sokak'taki adreste yaşanan olayla ilgili sanık Yusuf Avşar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede sanık Avşar'ın olayın ardından alınan ifadesine yer verildi. Avşar ifadesinde "evlerinde annesi ve kardeşiyle yaşadığını", "2021'de ailesi ve COVID-19 salgını dolayısıyla psikolojik sorunları olduğunu", "2023'te babasını kaybetmesi nedeniyle daha ağır sorunlar yaşadığını", "Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını" söyledi.

Avşar, evinin üst katında Cavit Çevik ile eşi Hatice Çevik'in yaşadığını, yeğenleri Rıdvan Çevik'in ise yan dairede oturduğunu belirtti.

Müştekilerin sürekli olarak gürültü yaptıklarını ifade eden Avşar, "yıllardır bu nedenle aralarında problem olduğunu", "her seferinde kapılarına dayandıklarını ve bu sebeple annesiyle birlikte evde durmadıklarını ve dışarı çıktıklarını" öne sürdü.

Olay günü olan 11 Kasım 2025'te ancak sabah saatlerinde uyuyabildiğini, çünkü yukarıdaki komşularının gece 02.00'ye kadar gürültü yaptıklarını iddia eden Avşar, uyandığında gürültü devam ettiği için 112'yi aradığını ancak ekip gelmediğini söyledi.

Gürültü nedeniyle saat 16.00 sıralarında temizlik aletinin sapıyla tavana vurduğunu ve "ses yapmayın" diye söylendiğini aktaran Avşar, ifadesinde şunları anlattı:

"Annem evin kapısını açtı, merdivenlere doğru 'gürültü yapmayın' diye bağırdı ve kapıyı kapattı. Kapıyı kapatırken kendisine hakaret edildiğini duydum. Kim olduğunu bilmediğim birinin elinde silah gördüm. Bunun üzerine ölen babama ait silahı yatağın altından alarak kapının önüne geldim."

Kapısının kapalı vaziyette tekmelendiğini, kapı kapalıyken kalabalığı dağıtmak için bir el ateş ettiğini, kime isabet ettiğini bilmediğini ifade eden Avşar, "Ateş edince annem bayıldı. Merminin anneme isabet ettiğini düşündüm ve panik oldum. Dışarıdaki ses arttı. Silahı mutfağa gizledim. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Anneme ve kardeşime zarar vermemeleri için hedef gözetmeksizin ateş ettim." iddiasında bulundu.

Avşar, üst komşularıyla problem yaşamamak için odasına yalıtım yaptırdığını, daha önce hiçbir suça karışmadığını, olay anında ve öncesinde uyuşturucu ve alkol almadığını, kimseyi öldürmek gibi bir kastı olmadığını aktardı.

Komşusunun ifadesine yer verildi

İddianamede sanık ve müştekilerin komşuları E.S.'nin bilgi sahibi olarak ifadelerine yer verildi. Olay günü kardeşinin, Avşar'ın kardeşi ile oyun oynamaya gittiğini belirten E.S., olay yerine gittiğinde Cavit Çevik ve ailesinin sanığın evinin kapısına dayandıklarını ve kapıyı kırmaya çalıştıklarını, kendisinin de eve giremediğini belirtti.

Sokağa inerek polisi aradığını belirten E.S., "Cavit Çevik'in bağırdığını, yerde Hatice Çevik'i kanlar içinde gördüğünü ancak yaralanan kişinin Rıdvan Çevik olduğunu anladığını" söyledi.

E.S., Yusuf Avşar'a "kapıyı açma" diye bağırdığını belirterek, "112 ve polis ekiplerinin geldiğini", "sanığın psikolojik sorunları olduğunu ve babasını kaybettikten sonra durumunun ağırlaştığını", "komşularının sanığın annesine 'Oğlunu zaptet, oğlun başımızı belaya sokacak, senin oğlun deli.' şeklinde laflar ettiklerini", "sanığı ötekileştirdiklerini" ve "sanığın evinde herhangi bir silah görmediğini" beyan etti.

İddianamede sanığın annesi Hatice Avşar'ın da bilgi sahibi olarak ifadesi yer aldı. Anne, ifadesinde iki oğluyla beraber yaşadığını, komşularının sürekli gürültü yaptıklarını, sanık oğlunun sorunları olduğunu ve isimlerini bilmediği ilaçlar kullandığını, oğlunun odasından çok çıkmadığını söyledi.

Olay günü komşuların çok ses yapması üzerine oğlunun temizlik sapıyla vurduğunu ve bağırdığını, merdivenlerden birilerinin inme sesi duyduğunu ifade eden Avşar, "Kapıyı yumrukladılar. Oğlumu eve, içeri kilitledim. 'Evinizi yakacağız, sizi buradan atacağız, açın kapıyı.' diyerek kapıyı yumrukladılar." dedi.

Olayın devamında, silah sesi duyması üzerine baygınlık geçirdiğini belirten anne Avşar, "Kendime geldiğimde oğlum 'Ben ne yaptım?' diyerek evde dolaşıyordu. Panik halindeydi. Olay yerine polisler geldi. Oğlum, bir kimseyi hedef alarak ateş etmedi." ifadelerinde bulundu. Avşar, oğlunun hiçbir zaman uyuşturucu ve alkol kullanmadığını ve can güvenliği olmadığını kaydetti.

Müşteki Cavit Çevik'in de polise verdiği ifadesinde, sanık ile komşu olduklarını, ikametinde torunları küçük olduğu için oynarken ses yaptıklarını ancak bunun alt komşuyu rahatsız edecek seviyede olmadığını beyan etti.

Cavit Çevik, uyuduğu sırada kargaşa ve bağırtı sesi duyduğunu, merdivenlerden indiği sırada yeğeni Rıdvan ve eşi Hatice'nin yerde kanlar içinde olduğunu, olay nedeniyle kendisine de ateş edildiğini, eşinin de yaralandığını ve tedavi gördüğünü, yeğenini öldürüp kendisini ve karısını yaralayan şüpheliden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre, sanık Yusuf Avşar'ın kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı bilgisi yer aldı.

Sanık Yusuf Avşar'ın "kasten öldürme" ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan müebbet hapis ve 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA