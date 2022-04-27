Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.

CAMİLER DOLDU TAŞTI

Başta Ayasofya Camii olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine teravih namazı için gelen binlerce kişi, camilerde yoğunluk dolayısıyla yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel