Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı - Haberler

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Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbullular, Ayasofya Camii başta olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine akın etti. Camilerde yer bulamayan binlerce kişi dışarıda teravihi kıldı.

Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.

CAMİLER DOLDU TAŞTI

Başta Ayasofya Camii olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine teravih namazı için gelen binlerce kişi, camilerde yoğunluk dolayısıyla yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti.

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kadir Gecesi, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Güncel, Haberler

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