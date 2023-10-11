KADINERKEKEŞİTTİRNOKTA KONFERANSI DÜZENLENDİ

Erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Yanındayız Derneği'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği #kadınerkekeşittirnokta Konferansı iş ve sanat dünyasının katılımıyla 11 Ekim'de İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşti.

Yanındayız Derneği tarafından ekonomik ve sosyal yaşamda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen #kadınerkekeşittirnokta Konferansı Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Eşitlik' ana teması ile hayata geçirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyada ve Türkiye'de nasıl uygulanabildiğinin örneklerle gösterildiği konferansta, oturumlar ve konuşmacılar yer aldı. Arkas Holding ana sponsorluğundaki konferansın sunuculuğunu ise Oyuncu ve Yanındayız Derneği Başkan Yardımcısı Mert Fırat ile Oyuncu Özge Borak üstlendi.

?KADININ NÜFUSTAN SAYILMADIĞI DÖNEMDEN, YANINDAYIZ ERKEKLERİNİN DERNEK KURDUĞU DÖNEME GELDİK?

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, 'Uygarlık kadın-erkek eşitliği sınavından sınıfta kalmış durumda. Toplumsal cinsiyet eşitliği işte tam da bu nedenle büyük anlam taşıyor. Yanındayız, bu mücadeleye erkeklerin daha çok ve etkili katılımı için kuruldu; bu hedefe odaklı çalışıyor. Çünkü eşitsizlik kadını olduğu gibi, erkeği de etkiliyor; herkes kaybediyor; toplum kaybediyor. Evet, sınav sonuçları kötü, ancak umudumuz yüksek. Azimle çalışmaya, ilerlemeye devam edeceğiz' dedi.

Selen Okay Akçalı, 'Kadın Erkek Eşittir Nokta konferansımızı dört senedir gerçekleştiriyoruz. Bugün de ikinci defa fiziksel olarak yapıyoruz, çok heyecanlıyız. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ise ana temamız. Biz 'Yanındayız' olarak erkeklerin bu konuya daha çok ve etkili katılımını sağlayan bir derneğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin çözümü için erkeklerin aktif çalıştığı bir derneğiz. Dolayısıyla bugün art arda yapacağımız seanslarda; sanatçılarımızı, iş insanlarını, akademisyenleri, gençleri ağırlayacağız ve onların perspektifinden toplumsal cinsiyet eşitliği dinleyeceğiz. Sadece kadının perspektifinden değil, erkeklerin tarafından da bakacağız? açıklaması yaptı.

'HER BİRİMİZİN ETKİ ALANINDA YAPABİLECEĞİ ŞEYLER VAR'

Akçalı sözlerine şunları ekledi:

'Kadın erkek eşitliği ile ilgili topluma, kurumlara, organizasyonlara ya da devletlere, hükümetlere atfettiğimiz bazı düzenlemeler, kanunlar var. Ama çözümün bir parçası da biziz, kendimiziz. Bireysel olarak bugün bu konferansta biz şuna bakmak istiyoruz; hukuksal düzenlemeler, evet, dönüp onlara bakacağız. Bir yandan kendi içimize bakacağız. Buradaki bakış açımız şu; her birimizin etki alanında yapabileceği şeyler var. Önce bu konuyla yüzleşmemiz gerekiyor. Kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Sonra yapabileceklerimizi tespit etmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da çevremizi etki alanımızı etkilememiz gerekiyor.'

'KADINLARI BİR AN ÖNCE HAK ETTİĞİ KONUMA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger ise Yanındayız Derneği'nin uzun yıllar faaliyet gösteren pek çok derneğin içerisinden yükselen değer olarak ayrıştığını belirterek kadınları bir an önce hak ettiği konuma getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konferansın ana sponsorluğunu üstlenen Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, 'Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzun yıllardır önemli adımlar atıyoruz. Arkas Holding'in yönetim merkezlerindeki beyaz yakalı çalışanlarının yüzde 40'ı, tüm grup genelinde ise yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamında Türkiye ortalamasının çok üstünde bir profile sahibiz. Yanındayız Derneği'nin hem kurucu üyesi hem de Denetleme Kurulu Üyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadınların 'yanında' duruyoruz? dedi.

Oturumlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sorunların sadece kadın meselesi olmadığına dikkat çekildi.

'DEĞİŞEN ERKEK' KONUSU ELE ALINDI

İş insanları ve fikir önderlerinin bir araya geldiği konferansta bu yıl; Sosyolog ve Yazar Prof Dr. Tayfun Atay 'Değişen Hayat ' Değişen Erkek (lik)?, Hukukçu ve Yazar Nazan Moroğlu ise 'Cumhuriyet bir kadın devrimidir' başlığıyla Türkiye'deki kadın hakları konusunda bilgi verdi. Konferansın ilk oturumu olan 'Yüzleşmeler' bölümünde Aktivist, Gazeteci, Yazar Meral Tamer, Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Mey|Diageo Türkiye Genel Müdürü Levent İhsan Kömür, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yer aldı.

'Aykırı Performans' oturumunda Akademisyen Prof. Dr. Itır Erhart ve Oyuncu Evren Bingöl birlikte bir sohbet gerçekleştirdiler. 'Erkekler Gerçekten Eşit Olmak İstiyor mu" oturumuna Gazeteci, Yazar Elif Ergu Demiral ve Dr. Alper Hasanoğlu katıldı. 'Voleybol Ülkesi Türkiye'de Bir Kadın Başarı Hikayesi' oturumu Türk kadının gücünü tüm dünyaya göstererek Avrupa şampiyonu olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın, Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, Gazeteci, Yazar Duygu Demirdağ ve Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Dr. Hikmet Koyuncuoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. 'İkinci Yüzyılda Gençlik Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' oturumunda ise Araştırmacı ve Ekonomist Can Selçuki, Avukat Ali Gül, Proje Mühendisi Ceren Çakır ve öğrenci Emre Berk Taşdemir yer aldı. 'Sanatçının Yüzyılı' oturumuna Müzisyen Cahit Berkay ve Oyuncu İbrahim Selim katıldı.