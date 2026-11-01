Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadın kursiyerler kırsaldaki öğrenciler için eşofman dikiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın kursiyerler kırsaldaki öğrenciler için eşofman dikiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayata geçirilen "Birbirimiz İçin Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, eşofman dikerek mesleki deneyim kazanıyor Yahyalı Şehit Adem Işık Kılıç Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hatice Yetişen: "Eşofman dikimleri yapılıyor, bir sürece yaydık. Daha sonra götürüp çocuklarımızı orada mutlu etmek, bizi çok mutlu edecek"

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Birbirimiz İçin Projesi" kapsamında bir araya gelen kadın kursiyerler, kırsal mahallelerdeki öğrenciler için eşofman dikiyor.

Tohumluk Vakfı ve Yahyalı Şehit Adem Işık Kılıç Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle kadınların mesleki deneyim kazanması da amaçlanıyor.

Projenin ilk ayağında kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki okulda 52 öğrenciye eşofman takımı hediye edilecek.

Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında Yahyalı Şehit Adem Işık Kılıç Halk Eğitimi Merkezine parça kumaşlar aldıklarını söyledi.

Kursiyer kadınların burada çocuklar için eşofman diktiklerini belirten Bıçakçıoğlu, "Bunu da bir köy ilkokulunda okuyan çocuklara hediye edeceğiz. Bunun için Kirazlı köyünü (kırsal mahalle) seçtik. Burada ana sınıfı, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 52 öğrencimiz var. Biz, kentten kırsaldaki kardeşlerimize destek oluyoruz. Kadınlar da diktikleriyle hem kendilerini geliştiriyorlar hem de köy çocuklarına faydalı oluyor." diye konuştu.

Proje, farklı ilçelerde de uygulanacak

Bıçakçıoğlu, amaçlarının sosyal yardımlaşmayla kırsalı desteklemek yerine onların kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yaptırabilmek olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda "Birbirimiz İçin Projesi"nin iyi bir proje olduğunu ifade eden Bıçakçıoğlu, "Arkadaşlarımızın deneyimleri ve öz güvenleri artacak. Bunu ileride bir ekonomik getiri kaynağı olarak da kullanabilecekler." dedi.

Bıçakçıoğlu, projenin farklı ilçelerde de uygulanacağını anlatarak, devamlılığın sağlanacağı projenin yardımsever Kayseri halkıyla daha da büyüyeceğini dile getirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hatice Yetişen de köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelerek beden ölçülerini aldıklarını ve eşofman dikimine başladıklarını söyledi.

Projede 15 kursiyer kadının yer aldığını belirten Yetişen, "Eşofman dikimleri yapılıyor, bir sürece yaydık. Daha sonra götürüp çocuklarımızı orada mutlu etmek, bizi çok mutlu edecek." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

İstanbul'da gece yarısı sokaklara taşan kuyruk
Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti

Yok böyle düet: Orhan Baba çaldı, Megastar söyledi

SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?

SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı! İşte yeni başkanın öz geçmişi
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası
Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladı

"Belki inanmayacaksınız" diyerek canlı yayında duyurdu: Kerem...