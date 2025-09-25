Kadın Başlıkları Sergisi Ankara'da Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve Bademler Sanat Köyü işbirliğiyle düzenlenen "Kadın Başlıkları: Sabiha Tansuğ Koleksiyonu" sergisi, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaretçilere kapılarını açtı.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ndeki sergi, Türkiye'nin ilk kadın etnoloğu ve koleksiyoncu Sabiha Tansuğ'un yarım asırdan fazla süren çalışmalarıyla Anadolu'nun dört bir yanından derlediği kadın başlıklarını gün yüzüne çıkarıyor.

Tansuğ, 1950'lerden itibaren Anadolu'nun köylerini dolaşarak kadın başlıklarını topladı, onları belgeledi, fotoğrafladı ve bu etnografik mirası kaybolmaktan kurtarmaya çalıştı.

Özellikle "Anadolu Kadın Başlıkları" isimli sergileri Türkiye'de ve yurt dışında büyük ilgi gördü, koleksiyonundaki eserlerin bir kısmı da yurt dışında düzenlenen sergilerde yer aldı.

Ayrıca, Tansuğ'un 1971-1979 yılları arasında tedavülde kullanılan 50 kuruşluk madeni paranın üzerine Ankara gelin başlığı ile fotoğrafı basıldı. Bu sayede ilk kez halktan bir kadının portresi resmi para üzerinde yer buldu.

"Bu başlıklar kadınların sesidir"

Müze Müdürü ve sanat tarihçisi Duygu Nur Sapaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk kadın etnoloğu Sabiha Tansuğ'un hayatını, kadınların kimliklerini ve hikayelerini görünür kılmaya adadığını söyledi.

Sapaz, "Sabiha Tansuğ, 40 yıl boyunca Anadolu'nun tüm köylerini gezerek kadın başlıklarını topladı. Bu başlıkları yalnızca birer süs eşyası olarak görmedi, onların bir kadının hafızasını, yaşadığı coğrafyayı, kimliği ve hatta hayallerini yansıttığını düşündü." dedi.

Sapaz, köyden kente göç eden ya da Anadolu'nun farklı bölgelerindeki bu kadın başlıklarının, kimi zaman bir düğünü, kimi zaman bir annenin duasını, bazen bir yasın hüznünü, bazen de kadınların sessizliğini simgelediğini ifade etti.

Tansuğ'un çalışmalarıyla kadın başlıklarının kaybolmaktan kurtulduğunu vurgulayan Sapaz, "Bugün bu sergide gördüğünüz şey, tarihin bir tanığıdır. Unutulmaya yüz tutmuş bir kültürel mirasın yeniden görünür kılınmasıdır. Bu başlıklar kadınların sesidir." diye konuştu.

Sapaz, başlıkların üzerlerindeki boncuk, tül ve işlemelerin her birinin mitolojik kökenleri olan simgesel anlamlar taşıdığını söyledi.

"Kadın Başlıkları: Sabiha Tansuğ Koleksiyonu" sergisi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.