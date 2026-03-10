Haberler

Kadıköy'de yol verme tartışmasında kamyonet şoförüne demir çubukla saldırdılar

Güncelleme:
Kadıköy'de yol verme yüzünden çıkan tartışma sonrası otomobil sürücüleri, kamyonet şoförüne tekme ve demir çubukla saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIKÖY'de trafikte tartıştıkları kamyonet şoförüne tekme atan ve demir çubukla saldıran kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü ve yanındakilerin de dahil olduğu tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobildekiler, tehdit ve hakaretlerde bulunurken kamyonete tekme attı, ellerindeki demir çubuklarla şoföre saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
