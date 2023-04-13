Kadıköy'de toplu kedi ölümleri için hayvanseverler eylem yaptı

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde Mart ayında meydana gelen toplu kedi ölümleriyle ilgili sorumluların bulunması için hayvanseverler eylem yaptı. Kedilerin ve sokak hayvanlarının neden öldüğünü öğrenmek isteyen grup, basın açıklaması yaptı.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde Mart ayında onlarca kedi ölü bulunmuş, emniyet ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, kedi katillerinin bulunması için eylem yapmıştı. Tekrar bir araya gelen hayvanseverler, toplu kedi ölümlerine neden olan sorumluların bulunmasını istedi. 'Katiller bulunsun, hesap sorulsun' şeklinde pankart açan mahalle sakinleri, basın açıklaması yaptı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de basın açıklaması sırasında mahalle sakinlerine destek verdi.

"KEDİLERİMİZİN VE SOKAK HAYVANLARIMIZIN NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMEK İSTİYORUZ"

"BU ZEHİRLERE KOLAY ULAŞILABİLİYOR"

KEDİLERDE ZEHİRLENMEYE RASTLANMADI

Kadıköy'de meydana gelen toplu kedi ölümleriyle ilgili yapılan incelemenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yapmıştı. Açıklamada, "5199 SKM" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 17.03.2023 tarihinde Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G. isimli şahsın, kedisinin ve aynı mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda; ikametin bulunduğu mahalle civarında 10 kedinin öldüğü belirlenmiş ve telef olan kediler incelenmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. 11.04.2023 tarihinde tamamlanan incelemeler neticesinde kedilerde zehirlenme veya kuduz gibi bir hastalığa rastlanılmadığı tespit edilmiş" şeklinde ifadeler yer aldı.