Kadıköy'de Kafede Kadın Cinayeti: Saldırgan Yakalandı

İstanbul Kadıköy'de dün gece Mihriban Arduç'u (63) öldüren saldırgan Hakan Asilkan (63) yakalandı. Şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olay; Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mihriban Arduç, Hakan Asilkan ile birlikte işlettikleri kafede tartıştı. Arduç'u tabanca ile vuran Asilkan, kaçtı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Ancak kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Hakan Asilkan polis ekiplerince Kadıköy Bostancı'da yakalandı. Saldırıda kullanılan silah da şüphelinin sakladığı yerde ele geçirildi.

Bu arada, şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı olduğu belirtildi.