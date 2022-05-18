Kadıköy'de 1000 Üniversite Öğrencisine Burs Verilmesi İçin İmzalar Atıldı: "Türkiye'yi Gelecek Yüzyıllara Taşıyacak Nesillerin Yetişmesinde Türk...

KADIKÖY, İSTANBUL (ANKA) - Haber : GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Kadıköy Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle yapılacak "Okutan Kadıköy" projesi kapsamında Kadıköylü gönüllülerin bağışlarıyla sağlanacak burstan en az bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Türk Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, " Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak nesillerin yetişmesinde Türk Eğitim Vakfı öncülük etmektedir. Amacımız çok sayıda gence okuma imkanı sağlayarak, onların hayatlarına dokunarak onlara bu imkanı vermektir. Bu yıl 10 bin yurt içi bursu vermeyi planlıyoruz, bu sayı giderek artacaktır" dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Hedefimiz her apartmandan bir burs veren, gönüllü çıkarmak" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi ve TEV iş birliğiyle yürütülecek "Okutan Kadıköy" projesi için imzalar dün atıldı. Kadıköy Alan'da yapılan törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Türk Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve Kadıköy Suadiye Gönüllü Evi'ni temsilen Ümit Ağan da katıldı.

"KENDİ İMKANLARIMLA GEÇİNMEYE ÇALIŞTIM"

İmza töreni öncesi duygularını dile getiren TEV bursiyeri Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Emine Aybüke Yaylı, şunları söyledi:

"Üniversiteye ilk başladığımda ilk iki ay burada kendi imkanlarımla geçindim. Bu dönem içerisinde annem işsiz, babamla da herhangi bir görüşmede bulunmadığım için hiçbir destek almıyordum. Benim için çok zorlu bir dönemdi. Çünkü kendimi geliştirebilmek bir yana olsun, yeme içme, giyinme, ihtiyacımı bile karşılamakta zorluk çekiyordum. Bu dönemin ardından şu anda Türk Eğitim Vakfı sayesinde hayallerimin peşinden giden ülkeme hayırlı bir öğrenci olabilmek için elimden geldiğince çok çalışıyorum. TEV bu dönem içerisinde, İngilizce kursu, mentorluk ve yeri geldiğinde staj imkanları da sağladı. Okutan Kadıköy Projesi'nde destek veren benim gibi bursiyer arkadaşlarıma destek veren başta Kadıköy Belediye Başkanına değerli TEV ailesine gerçekten çok teşekkür ederim."

SUADİYE GÖNÜLLÜ EVİ'NDEN 60 BİN TL DESTEK

Suadiye Gönüllü Evi adına Ümit Ağan, projeye 60 bin lira destek sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Kadıköy'deki mahallelerde başta eğitim olmak üzere kültür, sanat, sağlık, çevre, spor ve sosyal alanda ve ayrıca yaz okullarında geziler, kamplar, zeka oyunları gibi etkinlikler yapmak, projeler üretmektedirler. Eğitim nedir sorusuna verilecek birçok cevap var. Genel anlamda eğitim bir insanın sahip olduğu duygusal, bedensel, zihinsel yeteneklerini belirlenen amaç doğrultusunda geliştirmesidir. Bilgi kazanmak ve davranışlarını geliştirmek yolunda atılan adımların eğitim sürekli devam eden bir süreçtir. Kadıköy Belediyesi'nin Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı ve Türk Eğitim Vakfı'nın ortaklaşa hayata geçirdikleri bu proje okutan Kadıköy projesi ile başlatılan her apartmana bir çocuğa eğitim sağlanması büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Bir gencimize verebileceğimiz en anlamlı, en güzel hediye, ona iyi bir gelecek sunmaktadır. Eğitime destek amacıyla dostlarımız ve Suadiye Gönüllüleri ile 60 bin Türk lirası bağışta bulunduk, az da olsa ülkemizin çocuklarına, gençlerine katkı sağlayacak."

"AMACIMIZ GENÇLERE EĞİTİM İMKANI SAĞLAMAK"

Türk Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da imza töreninde yaptığı konuşmada, amacın çok sayıda gence eğitim imkanı sağlamak olduğunu bildirdi. Tekbaş, şunları söyledi:

" Türkiye'de maalesef eğitim yılı 7 yıl, yedi buçuk yıldır, ortalama yıl. Hala eğitimi okuma yazma bilmek olarak adlandırıyoruz. ve dünyada Türkiye'deki ortalama eğitim yılına sahip olan ülkelerde kişi başına gelir bizden çok daha düşüktür. Ben bu cümleleri bundan yıllar önce Türkiye'nin gelir düzeyi 11 bin dolar civarındayken de yapmıştım ve bir düzeltme olması gerekir demiştim, o tarihte; ya Türkiye'nin ortalama eğitim süresi yükselecekti ya da maalesef Türkiye'nin gelir seviyesi düşecekti ve bu şekilde biz dünyadaki diğer ülkeleri gelir seviyemizin düşmesiyle yakalamış olduk. Gönül tersini arzu ederdi. Atatürk'ün çizdiği, muasır medeniyetleri yakalama yolunda eğitimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak nesillerin yetişmesinde Türk Eğitim Vakfı öncülük etmektedir. Amacımız çok sayıda gence okuma imkanı sağlayarak, onların hayatlarına dokunarak onlara bu imkanı vermektir. Bu yıl 10 bin yurt içi bursu vermeyi planlıyoruz, bu sayı giderek artacaktır."

"BİNLERCE AYBÜKE VAR, BİNLERCE İMKANSIZLIKLAR İÇERİSİNDE OKUMAYA ÇALIŞAN GENÇ VAR"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da törende yaptığı konuşmada, imkansızlıklar içinde okumaya çalışan binlerce öğrenci bulunduğuna vurgu yaptı. Odabaşı, şöyle konuştu:

"Binlerce Aybüke var. Binlerce imkansızlıklar içerisinde okumaya çalışan, hayata tutunmaya çalışan genç arkadaşlarımız var. Belki bu projeyle bir kişiye bile dokunsak bu bizim için, Kadıköy için, Kadıköylüler için ayrıca bir gurur" dedi. Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı, en temel ihtiyaçların sosyal ve kültürel aktivitelerin lüks olarak değerlendirildiği ve en acısı da gençlerimize diğer ülkelerdeki yaşıtlarına sunulan imkanların neredeyse hiçbirinin reva görülmediği günümüz Türkiye'sinde üniversite öğrencilerine destek olmak, onların hayat koşullarını bir ölçüde de olsa iyileştirebilmek, onlara daha yaşanabilir hayat imkanı sunabilmek için bugünden itibaren hep birlikte el ele veriyoruz. Kadıköy'de ikamet eden veya Kadıköy'de okuyan üniversite öğrencileri için yeni bir sosyal destek hareketini bugün buradan hep birlikte başarıyoruz.

"6 MİLYON BORÇLU MEZUN VAR"

Resmi verilere göre ülkemizde okurken aldığı öğrenim kredisini ödeyemeyen borçlu mezun sayısı 6 milyona ulaşmış durumda. Bu borcun miktarıysa yeni parayla yaklaşık 100 milyar TL olduğu ifade ediliyor. Kazanılan ilk maaşla birlikte yıllar boyunca devam edecek olan öğrenim kredisinin katlanmış faizle geri ödenmesi. Özetle, kamucu bir anlayışın terk edildiği tamamen piyasacılığa mahküm edilen gençlerimizin, bu sarmal içerisinde heba olan hayatlarının en güzel yılları. İşte bugün burada bu salonda bulunanlar olarak gençlerimizin en güzel yılları bu sarmal içerisinde heba olmasın diye onlara destek olmak ve daha yaşanabilir bir hayat imkanı sunabilmek için 'Okutan Kadıköy Projesi'ni' başlatıyoruz."

Konuşmaların ardından Kadıköy Belediyesi ile TEV arasındaki "Okutan Kadıköy" projesine ilişkin iş birliği protokolüne imzalar atıldı.

"HEDEFİMİZ HER APARTMANDAN BURS VEREN BİR GÖNÜLLÜ ÇIKARMAK"

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, törenin ardından da ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Odabaşı, "Üniversite öğrencilerimize, Kadıköy'de yaşayan yurttaşlarımızın burs vermesini sağlayacak bir proje. Biz burada sadece burs alan ve burs veren arasında bir aracılık yapacağız. Geri kalan bursu verme işlemine, şartlarına uygun olarak Türk Eğitim Vakfı yapacak. Burada hedefimiz her apartmandan bir burs veren gönüllü çıkarmak. Bizim Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri bu işin öncüsü olacak. Onların bu işi başaracağından adım gibi eminim. Onların öncülüğünde 1000 hedefini koyduk. Bunun da çok üstüne çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

"10 LİRA DA 10 BİN LİRA DA BAĞIŞ YAPILABİLİR"

Odabaşı, öncelikle bir havuz oluşturacaklarını belirterek, "Bu havuzda gönüllüler diyecek ki, 'Ben ayda şu kadar bağış yapmak istiyorum' o kadar bağış yapacaklar. Havuzda biriken para Türk Eğitim Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine burs verilecek. Alt sınır, üst sınır yok, yani on lira da bağış yapabilir o havuza, 10 bin lira da bağış yapabilir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL YAKLAŞIK 10 BİN ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK"

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tekbaş, bursiyerlerin nasıl belirlendiği hakkında şu bilgileri verdi:

"Bursiyerler Türkiye'de 60 bin müracaatın arasından seçiliyor. Bu seçim süreci üniversitelerin içinde yapılıyor. Her üniversitede komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonlara üniversitenin öğretim üyeleri katılıyor. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı'nın da o bölgedeki temsilcileri bulunuyor. Bu burs, önümüzdeki yıl itibariyle yaklaşık 10 bin öğrenciye verilecek. Bugünkü rakamlarla bu bursun miktarı 800 lira. Önümüzdeki yıl doğal olarak enflasyonla birlikte bu rakam da artacaktır. Bunu 9 ay üzerinden düşünebilirsiniz. Buna belli aralıklarla bazı kitap yardımları gibi ek ödemeler de yapılabiliyor."

"BİNLERCE ÖĞRENCİMİZE DOKUNACAĞIZ"

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da projeyle ilgili olarak, "Çok heyecanlıyız. Çünkü bu öncelikle bir ilk. Bu kadar geniş katılımlı bir gönüllü ağıyla çocuklarımıza destek olmaya çalışacağız. Zaten bizim temel hedefimiz eğitim almak isteyen ama imkanları yeterli olmayan gençlerimizin eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. Kadıköy Belediyesi'yle yaptığımız bu protokolle de Kadıköy'de oturan bütün vatandaşlar el uzatmış olacak ve inanıyoruz ki binlerce öğrencimize dokunacağız ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlayacağız" dedi.

"UMARIM BEN DE İLERDE BENİM GİBİ İHTİYACI OLAN HERKESE DESTEK OLABİLİRİM"

TEV bursiyeri Emine Aybüke Yaylı ise projenin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Böyle bir ortamda bulunmak benim için çok önemli. Bu kadar insanın, benim gibi birçok bursiyere ve destek vermek istemesi çok özel bir şey. Umarım ileride ben de onlar gibi, benim gibi ihtiyacı olan herkese destek olabilirim" diye konuştu.