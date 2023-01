KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SKUTER AÇIKLAMASI: BUGÜN YARIN TOPLAYACAĞIZ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede kullanımı oldukça yaygın olan skuterlara yönelik uygulama öncesi bilgilendirme toplantısı yaptı. Odabaşı, "Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm skuterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı açıklamada, "Bizim derdimiz Kadıköy'de herhangi bir ulaşım aracını yasaklamak değil düzen altına almak. Gün geçmiyor ki bu skuterlar bir vatandaşımıza çarpıp yaralanmasına neden olmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebek arabası geçemiyor. Derdimiz Kadıköy'de yayaların kaldırımda rahatça yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak. Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm skuterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak. Depoya kaldıracağız sahibi gelip müracaat edecek, mevzuat gereği cezasını kesip neyi toplamışsak onu vereceğiz. Kabahatler Kanunu'na göre ceza keseceğiz" açıklamasında bulundu.

SAYIYI, KULLANIM ŞEKLİNİ, NEREYE PARK EDECEKLERİNİ BELİRLEMİYORUZ AMA SORUNLARIYLA UĞRAŞIYORUZ

Yayaların haklarına öncelik verdiklerini aktaran Odabaşı, "Bizim derdimiz Kadıköy'de herhangi bir ulaşım aracını yasaklamak değil düzen altına almak. Zaten bizim bir şeyi yasaklama yetkimiz de yok. Skuterlar tüm dünyada yeni bir ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Türkiye'de de herhangi bir mevzuata tabi olmadan kullanılıyordu. Belli bir süre geçtikten sonra bir mevzuat ortaya çıktı. Bu yönetmeliğe göre ilçe belediyelerinin skuterlara yönetmelikten kaynaklı olarak müdahale etme şansları yok. Sayıyı, kullanım şeklini, nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz ama skuterların yaratmış olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz. Gün geçmiyor ki bu skuterlar bir vatandaşımıza çarpıp yaralanmasına neden olmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebek arabası geçemiyor. Bizim sorunumuz kaldırımdaki yayaların haklarını korumak" diye konuştu.

"REKLAM PANOLARINA DA MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Yayaların kaldırımda rahat yürümesi için kaldırımları genişlettiklerini söyleyen Odabaşı, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimden beri 4 yılda 50 kilometre kaldırım yaptık. Buradaki amacımız 2 bebek ya da engelli arabası yan yana geçebilsin. Kaldırım üzerindeki tüm işgalleri kuralları çerçevesinde sınırlama kararı aldık. Skuter kaldırım işgallerindeki araçlardan sadece bir tanesi. Reklam panolarına da müdahale edeceğiz. Kaldırım işgalleri var. Masa ve sandalyelerde de kuralının dışına çıkan her yerde bunları da toplayacağız. Motokuryeler kaldırımdan gidiyor ya da kaldırımlara park ediyorlar bunlara da müdahale edeceğiz"

YAYA HAKKI ÖNCELİKLİ BİR HAKTIR

Kaldırımı işgal eden her aracın toplatılacağını vurgulayan Odabaşı, "Derdimiz Kadıköy'de yayaların kaldırımda rahatça yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak. Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Yönetmelik denetim yetkisini Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüğü'ne vermiş. Fakat Zabıta Kanunu'nun 6'ncı maddesinden kaynaklı olarak bu tür kamu yerlerinde kaldırım gibi yayların geçişişine engel varsa kaldırma yetkisi bizde. Bu maddeyi uygulayarak yayanın geçişini engelleyen, mümkün kılmayan skuterları veya diğer araçların hepsini toplayacağız. Depoya kaldıracağız sahibi gelip müracaat edecek, mevzuat gereği cezasını kesip neyi toplamışsak onu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜMÜ BİLİYORUZ; YETKİYİ BİZE VERSİNLER"

"Kişilerin şahsi olarak kendi skuterlarını kullanmalarına sözümüz yok" diyen Odabaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Elektrikli skuterları kiralayan şirketlerin kontrolsüzce yönetmelikte belirtilen sayının katbekat üstünde ayrıca çok basit bir yazılımla engellemeleri mümkünken, engellememelerine isyanımız. Yazılımla ürüne koyulacak kodla park edilecek noktaları belirleyebilirler. 3 yıl önce skuterların nereye park edileceğine dair meclis kararımız var. İBB, Bağdat Caddesi üzerinde skuterların nereye park edileceğini belirledi. Yasak yönetim olarak sevmediğimiz argüman, çözüm olmadığını biliyoruz ama artık mecbur kaldık. Kabahatler Kanunu'na göre ceza keseceğiz. Sayıların azaltılması yönünde ihtarmane gönderdik, ulaşabildiğimiz kanallar üzerinde şirketlere ulaştık. Kadıköy'de 250 skuterımız var diyorlar, sahadaki gözlemlerimizle bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biliyoruz, yetkiyi bize versinler."

YASAKÇI BİR ZİHNİYETİMİZ YOK

Odabaşı, yasakçı bir zihniyetleri olmadığının altını çizerek, "Elektrikli skuterların tüm dünyada gelecekte kullanılabileceğini biliyoruz. Ama belli kurallar dahilinde bunu disipline etmek gerekiyor. Bu disiplini kiminle sağlayacaksak ortak çalışmaya hazırız. Yayaların bebek ve engelli arabalarının kaldırımdaki geçişini engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Kafamın estiği yere park edeyim diye bir şey yok. Şirketler yer önerisiyle gelsinler eğer mümkünse, yaya geçişini engellemiyorsa çalışmaya hazırız. Bize her gün vatandaşlardan şikayet geliyor. Biz her türlü görüşmeye, çözüm önerisine açığız. Kaldırımı işgal eden tüm skuterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak. Yönetmelik her 200 kişiye 1 skuter veriyor. Bizim 485 bin nüfusumuz var. Yaklaşık 2 bin 475 skuter ediyor. Geçende bizim belediye meclis üyemize çarptı, 3 gün hastanede yattı" diye konuştu.